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Индексная книга (каталог) CNews*
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Девелопмент-Юг



28.12.2024 Каждый десятый россиянин доверяет нейросети придумать образ для новогодней елки 1
10.12.2008 «Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM 1
12.05.2008 «Девелопмент-Юг» управляет взаимоотношениями с клиентами с Microsoft Dynamics CRM 4.0 1
01.08.2007 «Девелопмент-Юг» строит CRM-систему на базе решения Microsoft 1
06.03.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1
21.02.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1
08.02.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Девелопмент-Юг и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1365 3
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Microsoft Corporation 24625 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
8213 1
Telegram Group 1983 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 3
Миэль ГК 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 3
Бронирование - Booking 576 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 45 1
Управляемость - Manageability 1731 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Microsoft Dynamics CRM 542 3
Microsoft Dynamics 1175 2
Сазонов Семен 6 3
Бабкина Светлана 3 3
Ратокля Ольга 3 3
Ипатов Антон 2 2
Летягин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 4
Английский язык 6634 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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