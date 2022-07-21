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Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и HTC, производитель систем виртуальной реальности профессионального класса, подтвердили совместимость OC Astra Linux и VR-шлема HTC VIVE Pro. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

VIVE Pro – ПК-совместимая система виртуальной реальности, обеспечивающая воспроизведение качественной графики и точное отслеживание движений пользователя за счет внешнего трекинга. Шлем VIVE Pro оснащен наушниками высокого разрешения с системой 3D-звука и двумя микрофонами с активным шумоподавлением, таким образом, пользователь может слышать звуки окружающей обстановки, не покидая виртуальную среду. Устройство оптимизировано для длительных сессий в виртуальной реальности.

Для испытаний совместимости продуктов эксперты подключили VR-шлем HTC VIVE Pro к ПК под управлением операционных систем Astra Linux Common Edition 2.12 и Astra Linux Special Edition 1.7.1, в том числе с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 2021-1126SE17».

Комплекс испытаний состоял из определения устройства в ОС, проверки работоспособности приложения Steam VR, а также вывода изображения и звука через шлем виртуальной реальности. Тесты показали, что система полностью совместима с ПО Astra Linux. По результатам испытаний VR-шлем HTC VIVE Pro получил официальные сертификаты совместимости Ready for Astra Linux № 7994 и №7995.

«Мы видим большие перспективы в развитии сотрудничества наших компаний. VR-шлемы в последние годы крайне востребованы не только в потребительском сегменте, но и в секторе B2B. Предприятия промышленности, образовательные и медицинские учреждения, дизайнерские и проектные организации массово используют устройства виртуальной реальности в своей деятельности. Официальное подтверждение совместимости с ОС Astra Linux – это сигнал для наших клиентов и других участников рынка, что они могут уверенно работать с данной системой виртуальной реальности», — отметил Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

HTC VIVE – передовая платформа и экосистема виртуальной реальности (VR), которая предлагает новые возможности и создает VR-инструменты для бизнеса и потребителей. Экосистема VIVE построена на основе оборудования, программного обеспечения и контента виртуальной реальности.

Бизнес VIVE включает в себя лучшее в своем классе XR оборудование; платформу дистрибуции контента и магазин приложений VIVEPORT; корпоративные решения VIVE для бизнес-клиентов; бизнес-акселератор VIVE X; и программой VIVE ARTS для развития творчества и культуры.

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