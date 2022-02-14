NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая

NNTC, разработчик программного обеспечения и поставщик решений в ОАЭ, и ее стратегический партнер – ИТ-компания «Крок», объявили о внедрении учебно-имитационной системы на базе тренажера виртуальной реальности (VR) в Департаменте дренажных сетей и очистных сооружений муниципалитета Дубая в Джебель-Али. Особенности и масштаб системы обучения, содержащей подробные виртуальные копии сооружений на базе технологической разработки виртуальной реальности HTC Vive, делают ее внедрение уникальным не только в регионе, но и за его пределами, считают в компании «Крок».

Согласно исследованию NNTC, тренировки на VR-симуляторах повышают степень запоминания учебных материалов почти на 75%, скорость работы — на 30%, а ее точность — на 96%. Недавнее исследование также показало, что 82% из 600 опрошенных компаний либо достигли, либо превзошли те результаты, которых ожидали после внедрения VR-тренажеров.

«Дубай все активнее внедряет приложения для умных городов и цифровые технологии для повышения эффективности, безопасности и устойчивого развития инфраструктуры. Разрабатываемые нами VR-тренажеры, например, только что построенные для муниципалитета Дубая, позволяют предприятиям обучать работников в безопасной цифровой среде. Сотрудники могут отрабатывать технологические процедуры и операции по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, а также проводить тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. Они могут осваивать новые навыки без повышенного риска и без влияния на производственный процесс», — сказал Дмитрий Дощаный, генеральный директор NNTC.

В рамках проекта для муниципалитета Дубая был создан тренировочный центр, а также системы обучения и отработки навыков технического обслуживания и эксплуатации на основе «цифровых двойников» и математических моделей технологических процессов. Всего более 7 тыс. интерактивных элементов. Тренировки проводятся с использованием VR-гарнитур HTC Vive, которые позволяют пользователям перемещаться по трехмерным моделям и выполнять учебные задачи.

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Целью создания нового учебного центра виртуальной реальности Муниципалитет Дубая ставит повышение продуктивности персонала на очистных сооружениях на 7% благодаря отработке навыков в VR-системе, а также снижение влияния человеческого фактора в два раза за счет использования специализированных программ обучения с поддержкой VR-технологий. В результате экономия на затратах на техническое обслуживание и эксплуатацию составит 5% от бюджета, выделенного на эти цели. Эти меры также на 30% сократят время простоя оборудования и систем очистки в результате аварий, что положительно скажется на количестве и качестве очищенной воды.

«Тренинг с использованием технологии виртуальной реальности — это мощный инструмент, который развивает навыки, мышечную память и сокращает время простоя оборудования. Но самое главное то, что сотрудники могут тренироваться без риска для здоровья даже при отработке действий в опасных для жизни аварийных ситуациях. VR-гарнитуры высокого разрешения HTC Vive обеспечивают потрясающий уровень фотореализма и создают эффект полного погружения, и нам очень интересно участвовать в проекте внедрения новой системы обучения для муниципалитета Дубая», — сказал Дэниел Хаят, менеджер продукта HTC на Ближнем Востоке и в Африке (MEA).