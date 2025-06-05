CNewsMarket представляет первый рейтинг корпоративных порталов российских разработчиков. В обзоре сравниваются возможности организации внутренних коммуникаций, удобство интерфейса и сервисов для совместной работы, архитектурные особенности, уровень развития экосистемы и другие параметры.

CNewsMarket публикует первый обзор интранет-решений, одного из активно развивающихся сегментов корпоративного ПО. К 2025 г. можно констатировать, что российские разработчики успешно вышли на рынок с аналогами ранее популярных международных платформ и сервисов.

Корпоративный портал более не ограничивается «джентльменским набором»: лента новостей, телефонный справочник сотрудников и хранилище документации, но является полноценной экосистемой, которая включает в себя различные сервисы (например, документооборот или трекер задач) и возможности для совместной работы.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг корпоративных порталов 2025 Подробнее: обзор корпоративных порталов 2025 Функциональность Архитектурные особенности Экосистемность Безопасность Стоимостная политика 355 125 95 50 60 355 110 95 50 70 355 120 85 40 46 323 90 95 50 55 341 100 80 30 35 325 95 70 30 60 300 100 45 30 55 280 105 10 30 70 294 115 30 45 261 80 25 30 60 258 90 25 30 36 201 100 25 30 45 181 105 35 30 50

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Возможности настройки навигационного меню

Возможности поиска

Глубина настройки дизайна

Возможности управления контентом

Элементы игровых механик

Наличие конструктора сайтов (CMS)

Наличие модуля «Управление проектами»

Наличие модуля «Управления задачами»

Наличие модуля «Управление поручениями»

Уровень портальной аналитики

2. Архитектурные особенности:

Наличие демо-стенда

Возможность бесплатного тестового доступа

Наличие мобильного приложения или адаптивной верстки под любые устройства

Техническая панель контроля состояния сервисов

Возможность выгрузки отчетов

Наличие Public API в каждом сервисе

Коннекторы к системам клиента

Наличие Widget SDK

Максимальный размер пользователей в одной инсталляции

Микросервисная архитектура

3. Экосистемность (комплементарные, интегрируемые продукты одного вендора):

Мессенджер (включая видеозвонки)

Почта

Диск

Кадровый электронный документооборот (HR-сервисы)

Система управления талантами (HR процессы)

Место в облаке

Другое

4. Безопасность:

Несколько уровней администрирования

Настройка ролей и ограничений в рамках каждого сервиса платформы

Вхождение в реестр отечественного ПО

Участие в программах Bug Bounty

5. Стоимостная политика:

Виды предлагаемых лицензий

Форматы поставки ПО

Стоимость срочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)

Стоимость бессрочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)

Топ-5 корпоративных порталов 2025 Место Компания Корпоративный портал Сумма баллов 1 VK Tech VK HR Tek 685 2 Первая Форма Первая Форма 680 3 Корус Консалтинг K-Team 646 4 Битрикс24 Битрикс24 613 5 Тензор Saby My 586

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских корпоративных порталов стало решение от VK Tech. Коробочное решение VK HR Tek предоставляет полнофункциональный набор инструментов как для решения задач внутренних коммуникаций, так и для управления знаниями, проектами и совместной работой.

На втором месте — корпоративный интранет-портал «Первая форма». Компания позиционирует продукт как BPM-систему для автоматизации бизнес-процессов и предоставляет широкий набор интегрируемых продуктов, включая сервисы на базе искусственного интеллекта, инструменты автоматизация работы HR-специалистов и социальную сеть.

Платформа для общения, совместной работы и автоматизации кадровых процессов K-Team находится на третьей позиции рейтинга. Решение обладает всей полнотой функциональности (набрав одинаковое с лидерами число баллов по данному параметру) и содержит более 10 модулей, расширяющих типовую функциональность.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Регулярное участие в программах Bug Bounty 20 баллов Наличие возможностей Конструктор сайтов (CMS)

Управление проектами

Управления задачами

Управление поручениями

Создание встреч в календаре

Бронирование переговорных

Хранилище файлов Экосистемность (комплементарные, интегрируемые продукты одного вендора) Мессенджер (включая видеозвонки)

Почта

Диск

Кадровый электронный документооборот (HR-сервисы)

Система управления талантами (HR процессы)

Место в облаке Интеграционные возможности Наличие Public API в каждом сервисе

Коннекторы к системам клиента

Наличие Widget SDK Микросервисная архитектура

Наличие коробочной версии 15 баллов за каждый пункт Возможности настройки навигационного меню Возможность скрыть меню

Возможность выбрать разделы быстрого доступа

Возможность свернуть подразделы Возможности поиска Фильтрация результатов поиска по сервисам

Поиск по полям профиля

Поиск по тегам

Поиск по подсайтам

Раздел «Избранное»

Персональная настройка виджетов на главной странице Возможности управления контентом Управление новостями

Лента событий в подписках

Персональная лента активности пользователя в профиле (цифровой след)

Группы/сообщества/блоги

Управление мероприятиями

Настройка уведомлений Элементы игровых механик Лайки/Живые эмоции (смайлики)

Счетчик просмотров

Благодарности

Награды/бейджи

Внутренняя валюта

Мини-опросы в постах с динамической шкалой

Банк идей

Рейтинги пользователей/постов/групп Дополнительные опции Наличие демо-стенда

Возможность бесплатного тестового доступа

Наличие мобильного приложения или адаптивной верстки под любые устройства

Техническая панель контроля состояния сервисов

Возможность выгрузки отчетов Возможности администрирования Несколько уровней администрирования

Настройка ролей и ограничений в рамках каждого сервиса платформы Экосистемность: другое

Вхождение в реестр отечественного ПО

Участие в программах Bug Bounty на разовой основе

Бессрочные лицензии

Размещение в облаке

Поставка On-Premise

10 баллов за каждый пункт Виды предлагаемых лицензий Срочные

Конкурентные

Именные 5 баллов за каждый пункт Глубина настройки дизайна

Уровень портальной аналитики 2 балла за каждый балл по шкале Розничная стоимость срочной лицензии без клиентских скидок

Розничная стоимость бессрочной лицензии без клиентских скидок Регрессивная шкала Максимальный размер пользователей в одной инсталляции Прогрессивная шкала

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Корп.Порталы» в теме письма.