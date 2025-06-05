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Обзор: Корпоративные порталы 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг корпоративных порталов

CNewsMarket представляет первый рейтинг корпоративных порталов российских разработчиков. В обзоре сравниваются возможности организации внутренних коммуникаций, удобство интерфейса и сервисов для совместной работы, архитектурные особенности, уровень развития экосистемы и другие параметры.

CNewsMarket публикует первый обзор интранет-решений, одного из активно развивающихся сегментов корпоративного ПО. К 2025 г. можно констатировать, что российские разработчики успешно вышли на рынок с аналогами ранее популярных международных платформ и сервисов.

Корпоративный портал более не ограничивается «джентльменским набором»: лента новостей, телефонный справочник сотрудников и хранилище документации, но является полноценной экосистемой, которая включает в себя различные сервисы (например, документооборот или трекер задач) и возможности для совместной работы.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг корпоративных порталов 2025

Подробнее: обзор корпоративных порталов 2025

Функциональность
Архитектурные особенности
Экосистемность
Безопасность
Стоимостная политика

355
125
95
50
60
355
110
95
50
70

355
120
85
40
46
323
90
95
50
55

341
100
80
30
35
325
95
70
30
60
300
100
45
30
55
280
105
10
30
70

294
115
30
45

261
80
25
30
60

258
90
25
30
36

201
100
25
30
45
181
105
35
30
50

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Возможности настройки навигационного меню
  • Возможности поиска
  • Глубина настройки дизайна
  • Возможности управления контентом
  • Элементы игровых механик
  • Наличие конструктора сайтов (CMS)
  • Наличие модуля «Управление проектами»
  • Наличие модуля «Управления задачами»
  • Наличие модуля «Управление поручениями»
  • Уровень портальной аналитики

2. Архитектурные особенности:

  • Наличие демо-стенда
  • Возможность бесплатного тестового доступа
  • Наличие мобильного приложения или адаптивной верстки под любые устройства
  • Техническая панель контроля состояния сервисов
  • Возможность выгрузки отчетов
  • Наличие Public API в каждом сервисе
  • Коннекторы к системам клиента
  • Наличие Widget SDK
  • Максимальный размер пользователей в одной инсталляции
  • Микросервисная архитектура

3. Экосистемность (комплементарные, интегрируемые продукты одного вендора):

  • Мессенджер (включая видеозвонки)
  • Почта
  • Диск
  • Кадровый электронный документооборот (HR-сервисы)
  • Система управления талантами (HR процессы)
  • Место в облаке
  • Другое

4. Безопасность:

  • Несколько уровней администрирования
  • Настройка ролей и ограничений в рамках каждого сервиса платформы
  • Вхождение в реестр отечественного ПО
  • Участие в программах Bug Bounty

5. Стоимостная политика:

  • Виды предлагаемых лицензий
  • Форматы поставки ПО
  • Стоимость срочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)
  • Стоимость бессрочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)

Топ-5 корпоративных порталов 2025

Место Компания Корпоративный портал Сумма баллов
1
VK Tech
VK HR Tek
685
2
Первая Форма
Первая Форма
680
3
Корус Консалтинг
K-Team
646
4
Битрикс24
Битрикс24
613
5
Тензор
Saby My
586

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских корпоративных порталов стало решение от VK Tech. Коробочное решение VK HR Tek предоставляет полнофункциональный набор инструментов как для решения задач внутренних коммуникаций, так и для управления знаниями, проектами и совместной работой.

На втором месте — корпоративный интранет-портал «Первая форма». Компания позиционирует продукт как BPM-систему для автоматизации бизнес-процессов и предоставляет широкий набор интегрируемых продуктов, включая сервисы на базе искусственного интеллекта, инструменты автоматизация работы HR-специалистов и социальную сеть.

© .shock / Фотобанк Фотодженика
Корпоративный портал является полноценной экосистемой, которая включает в себя различные сервисы и возможности для совместной работы

Платформа для общения, совместной работы и автоматизации кадровых процессов K-Team находится на третьей позиции рейтинга. Решение обладает всей полнотой функциональности (набрав одинаковое с лидерами число баллов по данному параметру) и содержит более 10 модулей, расширяющих типовую функциональность.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Регулярное участие в программах Bug Bounty
20 баллов
Наличие возможностей Экосистемность (комплементарные, интегрируемые продукты одного вендора) Интеграционные возможности
  • Наличие Public API в каждом сервисе
  • Коннекторы к системам клиента
  • Наличие Widget SDK
Микросервисная архитектура
Наличие коробочной версии
15 баллов за каждый пункт
Возможности настройки навигационного меню
  • Возможность скрыть меню
  • Возможность выбрать разделы быстрого доступа
  • Возможность свернуть подразделы
Возможности поиска
  • Фильтрация результатов поиска по сервисам
  • Поиск по полям профиля
  • Поиск по тегам
  • Поиск по подсайтам
  • Раздел «Избранное»
  • Персональная настройка виджетов на главной странице
Возможности управления контентом
  • Управление новостями
  • Лента событий в подписках
  • Персональная лента активности пользователя в профиле (цифровой след)
  • Группы/сообщества/блоги
  • Управление мероприятиями
  • Настройка уведомлений
Элементы игровых механик
  • Лайки/Живые эмоции (смайлики)
  • Счетчик просмотров
  • Благодарности
  • Награды/бейджи
  • Внутренняя валюта
  • Мини-опросы в постах с динамической шкалой
  • Банк идей
  • Рейтинги пользователей/постов/групп
Дополнительные опции
  • Наличие демо-стенда
  • Возможность бесплатного тестового доступа
  • Наличие мобильного приложения или адаптивной верстки под любые устройства
  • Техническая панель контроля состояния сервисов
  • Возможность выгрузки отчетов
Возможности администрирования
  • Несколько уровней администрирования
  • Настройка ролей и ограничений в рамках каждого сервиса платформы
Экосистемность: другое
Вхождение в реестр отечественного ПО
Участие в программах Bug Bounty на разовой основе
Бессрочные лицензии
Размещение в облаке
Поставка On-Premise
10 баллов за каждый пункт
Виды предлагаемых лицензий
  • Срочные
  • Конкурентные
  • Именные
5 баллов за каждый пункт
Глубина настройки дизайна
Уровень портальной аналитики
2 балла за каждый балл по шкале
Розничная стоимость срочной лицензии без клиентских скидок
Розничная стоимость бессрочной лицензии без клиентских скидок
Регрессивная шкала
Максимальный размер пользователей в одной инсталляции
Прогрессивная шкала

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Корп.Порталы» в теме письма.

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