CNewsMarket представляет первый рейтинг корпоративных порталов российских разработчиков. В обзоре сравниваются возможности организации внутренних коммуникаций, удобство интерфейса и сервисов для совместной работы, архитектурные особенности, уровень развития экосистемы и другие параметры.
CNewsMarket публикует первый обзор интранет-решений, одного из активно развивающихся сегментов корпоративного ПО. К 2025 г. можно констатировать, что российские разработчики успешно вышли на рынок с аналогами ранее популярных международных платформ и сервисов.
Корпоративный портал более не ограничивается «джентльменским набором»: лента новостей, телефонный справочник сотрудников и хранилище документации, но является полноценной экосистемой, которая включает в себя различные сервисы (например, документооборот или трекер задач) и возможности для совместной работы.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможности настройки навигационного меню
- Возможности поиска
- Глубина настройки дизайна
- Возможности управления контентом
- Элементы игровых механик
- Наличие конструктора сайтов (CMS)
- Наличие модуля «Управление проектами»
- Наличие модуля «Управления задачами»
- Наличие модуля «Управление поручениями»
- Уровень портальной аналитики
2. Архитектурные особенности:
- Наличие демо-стенда
- Возможность бесплатного тестового доступа
- Наличие мобильного приложения или адаптивной верстки под любые устройства
- Техническая панель контроля состояния сервисов
- Возможность выгрузки отчетов
- Наличие Public API в каждом сервисе
- Коннекторы к системам клиента
- Наличие Widget SDK
- Максимальный размер пользователей в одной инсталляции
- Микросервисная архитектура
3. Экосистемность (комплементарные, интегрируемые продукты одного вендора):
- Мессенджер (включая видеозвонки)
- Почта
- Диск
- Кадровый электронный документооборот (HR-сервисы)
- Система управления талантами (HR процессы)
- Место в облаке
- Другое
4. Безопасность:
- Несколько уровней администрирования
- Настройка ролей и ограничений в рамках каждого сервиса платформы
- Вхождение в реестр отечественного ПО
- Участие в программах Bug Bounty
5. Стоимостная политика:
- Виды предлагаемых лицензий
- Форматы поставки ПО
- Стоимость срочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)
- Стоимость бессрочной лицензии (розничная, без клиентских скидок)
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга российских корпоративных порталов стало решение от VK Tech. Коробочное решение VK HR Tek предоставляет полнофункциональный набор инструментов как для решения задач внутренних коммуникаций, так и для управления знаниями, проектами и совместной работой.
На втором месте — корпоративный интранет-портал «Первая форма». Компания позиционирует продукт как BPM-систему для автоматизации бизнес-процессов и предоставляет широкий набор интегрируемых продуктов, включая сервисы на базе искусственного интеллекта, инструменты автоматизация работы HR-специалистов и социальную сеть.
Платформа для общения, совместной работы и автоматизации кадровых процессов K-Team находится на третьей позиции рейтинга. Решение обладает всей полнотой функциональности (набрав одинаковое с лидерами число баллов по данному параметру) и содержит более 10 модулей, расширяющих типовую функциональность.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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