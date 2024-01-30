«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх»

Специалисты «КОРУС Консалтинг» за месяц внедрили интранет K-Team для компании «Форте Хоум Гмбх». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду и упростила работу с документооборотом.



«Forte Home GmbH» поставляет на рынок России и стран СНГ водонагревательное, отопительное и насосное оборудование под марками Oasis, Halsen, Zerten, Alecord. За 2023 год численность работников организации увеличилась на 33%, открылось 15 новых филиалов. Для коммуникации не хватало единой площадки, которая информировала бы сотрудников о новостях компании и помогала решать кадровые вопросы. Важный критерий при выборе ИТ-подрядчика — наличие коробочного решения с релевантной функциональностью, фиксированной стоимостью и возможностью доработки под индивидуальные потребности бизнеса.



Для реализации выбрали интранет-платформу K-Team — готовый продукт от «КОРУС Консалтинг» на базе «Битрикс24». Решение создает цифровую среду для общения сотрудников, помогает автоматизировать кадровые процессы, предоставляет инструменты для совместной работы и управления задачами.



Специалисты «КОРУС Консалтинг» за месяц выполнили базовое внедрение портала, разработали дизайн интерфейса в соответствии с бренд-буком компании, а также синхронизировали структуру организации и список пользователей на портале с данными из Active Directory.



В результате проекта у компании «Форте Хоум Гмбх» появилось единое информационное пространство, которое позволило объединить распределенную команду. Сотрудники уже активно пользуются новым интранетом и онлайн сервисами – особенно популярен раздел «Задачи и проекты». Он помогает ставить и контролировать выполнение задач любой сложности. Команда «КОРУС Консалтинг» продолжает развивать портал, в планах — оказывать техническую поддержку решения.



«При выборе ИТ-партнера для внедрения корпоративного портала мы учитывали надежность и опыт работы компании. Запуск с командой “КОРУС Консалтинг” проходил четко и структурировано, обратная связь была на всех этапах проекта» — говорит Галина Карпенко, директор по персоналу в «Форте Хоум Гмбх».



«Интранет для “Форте Хоум Гмбх” внедряется поэтапно. Сейчас на корпоративном портале уже есть личный кабинет сотрудника, сервисы и новости. В короткие сроки нам удалось создать эффективную коммуникационную площадку, которой удобно пользоваться как сотрудникам, так и руководителям», — подчеркивает Антон Бобров, интранет-эксперт, директор департамента корпоративных сервисов в ГК «КОРУС Консалтинг».

