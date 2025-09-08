Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство

Презентован инструмент, который позволит безопасно перейти к промышленному применению наземных и водных беспилотников. Единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняет функции онлайн-мониторинга движения, передает данные и треки беспилотных воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных органов. Систему уже протестировали 16 субъектов России, а налет беспилотников превысил 500 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Администрации губернатора и правительства Сахалинской области, Департамента информационной политики.

«ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивала мониторинг первого межрегионального полета дрона из Сахалинской области в Хабаровский край, а также парада дронов, который прошел в рамках форума «Крылья Сахалина».

«Сахалинская область стала пионером развития беспилотной авиации, именно здесь мы начали тестировать элементы единой системы идентификации и гибридной связи. Компетенции и совместные проекты с «Аврора-БАС» обеспечивают создание, отработку, постоянную модернизацию российских решений в области навигации и связи, которые впоследствии будут масштабированы на всю страну», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Начиная с первых полетов на «Архипелаге-24», мы работаем с «ЭРА-ГЛОНАСС», то есть уже больше года все наши беспилотники находятся в единой системе идентификации, что позволяет нам получать максимально точные данные о нахождении борта. Внедрение такой системы и создание единого воздушного пространства позволят совершенно безопасно реализовывать любые сценарии применения БПЛА в воздухе», – сказал генеральный директор «Аврора-БАС» Дмитрий Третьяков.

Единая система идентификации создается по поручению Президента России Владимира Путина для развития гражданской беспилотной авиации в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Внедрение единой системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит прозрачность использования гражданских беспилотных воздушных судов, создаст условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих региональных запретов на полеты, перехода от экспериментов к промышленному внедрению технологии. Планируется масштабирование отработанных на Сахалине технологий на Дальний Восток и все регионы России.