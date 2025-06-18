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Герценштейн Сергей
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру» 1
|05.10.2011
|«Альфа-Банк» оптимизировал качество клиентских данных с помощью продуктов Informatica 1
Герценштейн Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|IW Group - И Вэ Групп 11 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 1
|Salesforce - Informatica 127 1
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 153 1
|Альфа-Банк 1802 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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