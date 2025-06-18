Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177393
ИКТ 13795
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25810
Персоны 76154
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Герценштейн Сергей


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру» 1
05.10.2011 «Альфа-Банк» оптимизировал качество клиентских данных с помощью продуктов Informatica 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Герценштейн Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IW Group - И Вэ Групп 11 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 1
Salesforce - Informatica 127 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 153 1
Альфа-Банк 1802 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5049 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 845 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 110 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4198 1
Оповещение и уведомление - Notification 4942 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2391 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4408 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4319 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 102 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 378 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5979 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще