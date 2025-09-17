Lindaily: каждый третий кандидат уже использует ИИ при поиске работы

Искусственный интеллект активнее становится частью поиска работы, но пока вызывает у соискателей и работодателей неоднозначную реакцию. Как показало новое исследование компании Lindaily, сервиса по аренде спецодежды и ковров для бизнеса, 34% кандидатов хотя бы время от времени используют исскуственный интеллект для подготовки резюме и собеседований. Об этом CNews сообщили представители Lindaily.

Исследование Lindaily проводилось в сентябре 2025 г. методом онлайн-опроса, в котором приняли участие около 1300 респондентов старше 18 лет.

Искусственный интеллект уже вошел в рутину соискателей, но «волшебной кнопкой» так и не стал. По данным опроса, 34% респондентов так или иначе используют ИИ при подготовке к поиску работы: 19% делают это почти всегда, 15% — время от времени. При этом заметная группа попробовала и отказалась — 10%, а большинство по-прежнему полагается на «ручной труд» — 56%. Эти пропорции объясняют общий фон: интерес высок, но доверие ограничено.

Когда люди все-таки подключают нейросети, они решают конкретные прикладные задачи. Чаще всего — улучшают стиль и структуру резюме (16%), готовят ответы на вопросы собеседования (12%) и составляют резюме с нуля (13%). Запрос на адаптацию резюме под конкретную вакансию также заметен (10%), как и помощь в написании сопроводительного письма (10%). При этом более половины участников — 54% — заявляют, что для этих задач искусственный интеллект использовать бы не стали. В этом блоке допускался выбор нескольких вариантов ответа.

«Искусственный интеллект отлично разгружает от рутины, но он не заменяет опыт и отличается по стилю формулировок. Когда текст полностью собран ИИ, мы часто считываем одинаковые штампы — они не добавляют привлекательности резюме, а порой и отталкивают. Мы видим, что кандидаты, которые используют нейросети осознанно — для структуры, вычитки, навигации по компетенциям, выглядят убедительнее. ИИ часто дает общие формулировки без конкретики, и это играет против кандидата», — сказала Анастасия Дорошина, руководитель отдела подбора и адаптации персонала Lindaily.

Прежде всего респонденты ценят в помощи искусственного интеллекта экономию времени и сил — 20%. На втором месте — снижение стресса перед интервью (18%). Еще 10% отмечают, что ИИ помогает выделить главное, а 9% — дает убедительные формулировки. Но противоположный полюс тоже силен: 43% не увидели от него никакой пользы.

На результатах трудоустройства это отражается по-разному. У 13% опрошенных приглашений на работу стало больше, у 8% — меньше, у 22% изменений нет. Почти каждый пятый респондент (20%) убежден, что работодатели негативно воспринимают «ИИ-резюме», а 37% и вовсе считают, что ИИ скорее мешает, чем помогает.

«Мы всегда советуем кандидатам воспринимать искусственный интеллект как помощника, а не как автора. Нейросеть может подсказать, как выстроить структуру текста, но финальные правки должны оставаться за самим человеком. Именно факты, цифры и реальные кейсы делают резюме убедительным. Хорошо работает, когда кандидат описывает конкретные результаты своей работы в цифрах — рост показателей, снижение затрат, описывает свой вклад в проект. Подготовка к собеседованию тоже требует определенной тренировки. Можно попросить нейросеть помочь со структурой, но уверенно презентовать себя — это навык, которым должен обладать сам кандидат. И еще один важный момент — открытость. Если рекрутеры спрашивает об использовании кандидатом ИИ, стоит говорить об этом прямо. Зрелые компании ценят честность и осознанный подход гораздо выше, чем красивый, но обезличенный текст», — сказала Анастасия Дорошина.