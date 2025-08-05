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ФНС России внедряет платформу Puzzle RPA

Федеральная налоговая служба России внедряет российскую low-code-платформу Puzzle RPA с модулем искусственного интеллекта. В июле 2025 г. реализован государственный контракт, который предусматривает бессрочную и безлимитную лицензию, права для развития платформы внутри ведомства, а также техподдержку до 2028 г. Об этом CNews сообщил представитель компании Puzzle RPA.

Это одно из крупнейших внедрений отечественного RPA-решения в госсекторе: архитектура системы рассчитана на масштаб более 120 тыс. рабочих мест. Программный продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО, не требует подключения к интернету и полностью автономен.

Платформа позволяет создавать и запускать программных роботов, которые автоматизируют рутинные операции: обработку документов, сбор данных, сверки, формирование отчетов. GPT-компонента помогает работать с неструктурированными данными, понимать текстовые запросы и генерировать документы на основе шаблонов.

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CNews Analytics

Контракт предусматривает бессрочное использование без ограничений на число копий, процессов и пользователей, а также право адаптировать платформу под нужды ведомства и передавать права внутри структуры ФНС. Такой подход дает государственным структурам высокую степень технологической независимости и устойчивость при долгосрочной эксплуатации.

Кирилл Дядин, владелец продукта Puzzle RPA, сказал: «Это верификация зрелости платформы и знаковый шаг для всей отрасли. Сегодня RPA — это уже не эксперимент, а реальный инструмент цифровой трансформации госсектора. Мы доказали, что в России есть надежное, масштабируемое и независимое решение, готовое к эксплуатации на самом высоком уровне информационной безопасности и функциональных требований».

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