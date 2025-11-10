Вышла новая версия бизнес-платформы EPM компании SL Soft FabricaONE.AI

SL Soft FabricaONE.AI сообщила о релизе новой версии платформы EPM. В ней все пользовательские функции направлены на упрощение работы и обеспечение прозрачности выполняемых операций: журнал действий, аудит изменений данных, подсветка рассчитанных «на лету» формул и т. д.

Polymatica EPM — это российская бизнес-платформа для автоматизации планирования, бюджетирования, аллокации затрат и контроля достижения финансовых показателей. Среди основных выгод от внедрения решений класса EPM — повышение прозрачности и точности финансового управления; автоматизация процессов бюджетирования и отчетности; поддержка принятия управленческих решений на основе данных.

Ключевые обновления бизнес-платформы EPM компании SL Soft FabricaOne.AI: поддержка редактирования строк в форме ввода. Пользователь может не только менять значения показателей, но и корректировать адрес строки. В платформе EPM адрес строки — это набор аналитик, которые указаны в форме ввода или отчете. Это дает возможность гибко настраивать структуру ввода прямо в форме, не выходя в настройки; журнал действий пользователя — фиксация всех совершенных операций с точными временными метками. Этот инструмент отмечает, кто и когда выполнял действия в системе. Фича повышает уровень прозрачности и контроля работы сотрудников; аудит изменений данных. Система фиксирует любые правки в транзакционных и справочных данных: что именно было изменено, каким было значение «до» и каким стало «после». Это критически важно для управления данными и их соответствия требованиям аудита; подсветка формул. В пользовательских формах теперь доступны визуальные подсказки для ячеек, значения которых рассчитываются «на лету». Такие ячейки выделяются визуально цветом и значком формулы f(x). Подсветка делает модель прозрачнее и дает понимание, где работает встроенный расчет; динамический фильтр. В системе доступен расширенный механизм фильтрации по дате. Можно задавать диапазоны (range(from, to)), использовать временные сдвиги (shift, prev), а также текущую системную дату (system_date). Это делает работу с аналитикой более гибкой, например, легко построить выборку «за последние три месяца» или «на конец квартала»; цепочки расчетов. Теперь в платформе можно объединять несколько отдельных расчетов в одну цепочку. Это позволяет выстраивать последовательность зависимостей и получать целостный результат за один запуск без ручного переключения между формулами; ссылочные справочники. Появилась возможность создавать так называемые ссылочные справочники — псевдонимы, которые наследуют все мастер-данные из базового справочника. Их ключевые характеристики неизменяемы, и это полный аналог подхода, который используется в SAP BW. Такая функциональность полезна для повторного использования одних и тех же данных в разных моделях.

«С выходом очередного релиза бизнес-платформы мы сделали уверенный шаг в сторону еще более прозрачного, понятного и удобного аналитического инструмента для бизнеса. Все реализованные в этой версии фичи были созданы с одной целью — повысить доверие к данным и обеспечить полную прозрачность каждого действия. Платформа продолжает развиваться как самостоятельное российское решение класса EPM. Она способна эффективно заменять импортные аналоги и отвечать самым высоким требованиям бизнеса в области планирования, бюджетирования и финансового контроля», — отметил Александр Шашев, руководитель проектно-аналитического центра EPM-решений компании SL Soft FabricaOne.AI.

Polymatica EPM внесена в Единый реестр российского программного обеспечения. С 2023 г. — часть продуктового портфеля SL Soft FabricaOne.AI. Компания управляет продуктами, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы и обрабатывать документы и неструктурированную информацию с помощью ИИ, проводить аналитику и стратегическое планирование, управлять электронными документооборотом и операционной деятельностью, создавать цифровых ассистентов, голосовых и текстовых ботов, взаимодействовать с персоналом и обеспечивать охрану труда.