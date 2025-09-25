«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и YuChat объявляют о партнерстве в сфере ЕdТech и корпоративных коммуникаций

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и компания YuChat, разработчик современного корпоративного мессенджера с функцией видеосвязи, объявляют о начале партнерства. В рамках сотрудничества «Академия АйТи» включила российский корпоративный мессенджер YuChat в свой EdTech-портфель, пополнив линейку решений для управления коммуникациями в компаниях. Партнерство направлено на развитие цифровой экосистемы для корпоративных клиентов и образовательных организаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Академия АйТи» будет поставлять мессенджер YuChat — комплексный инструмент на базе ИИ для командной работы. Он станет частью единой экосистемы продуктов и будет представлен клиентам в рамках «единого окна» наряду с другими решениями EdTech-портфеля.

YuChat предлагает широкий функционал для командной работы: обмен мгновенными сообщениями, групповые и персональные видеозвонки с записью, работу с файлами любого формата и расширенный поиск. Среди преимуществ решения — включение в реестр российского ПО, возможность анализа содержания чатов и каналов с помощью ИИ, а также защита данных, обеспечивающая высокий уровень безопасности. Благодаря этому YuChat подходит компаниям из самых различных отраслей — от образовательных учреждений до организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.

С помощью YuChat заказчики «Академии АйТи» смогут наладить коммуникацию в едином пространстве, что улучшит взаимодействие и ускорит бизнес-процессы, а все обсуждения и обмен материалами будут надежно защищены от утечек и несанкционированного доступа. Таким образом, компании получат безопасную и продуктивную среду российской разработки для совместной работы и обмена знаниями.

«Решения нашего партнера со встроенными технологиями искусственного интеллекта обладают высоким потенциалом на рынке корпоративных коммуникаций. Они не только расширяют возможности для эффективного взаимодействия в командах, но и создают надежную и защищенную платформу для обмена знаниями и опытом. Продукт хорошо дополнит наш EdTech-портфель для корпоративных заказчиков, позволяя нам предложить комплексные и инновационные решения, которые способствуют цифровой трансформации компаний и развитию их человеческого капитала. Совместное использование передовых ИИ-технологий — это следующий шаг в создании интеллектуальной среды обучения и работы, отвечающей требованиям современного бизнеса и образования», — сказал ректор «Академии АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) Игорь Морозов.

«YuChat всегда стремится помочь компаниям в организации эффективной и безопасной коммуникации. Партнерство с «Академией АйТи» позволит нам расширить возможности для клиентов, предоставляя им инструменты для взаимодействия на новом уровне и обеспечивая высокий уровень защиты данных», — сказал Владимир Стригун, CEO YuChat.