Bell Integrator FabricaONE.AI разработала решение по мониторингу радиоэфира для одного из российских медиахолдингов

Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) разработала решение по мониторингу радиоэфира для одного из российских медиахолдингов. Специализированное ПО позволяет анализировать и проводить мониторинг расхождений вещания, создавать и редактировать сетки вещания радиостанций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Каждая радиостанция обязана следовать нормам законодательства в сфере рекламы, при этом крупным холдингам необходимо также соблюдать баланс интересов федеральных и региональных рекламодателей при формировании эфирного контента. Для контроля за соблюдением внутренних правил медиахолдинга региональными подразделениями радиостанций заказчик принял решение прибегнуть к помощи автоматизированных систем. Готового решения, полностью удовлетворяющего всем запросам, на рынке не существовало, поэтому медиахолдинг обратился к специалистам Bell Integrator, чтобы в сжатые сроки разработать необходимую программу.

Созданное ПО позволяет проводить анализ и мониторинг расхождений между эталонной и региональными записями эфира, включая соответствие отведенного времени на рекламу и определенный контент. Система может анализировать длительность записи эфира, выявлять сдвиг (смещение) начала региональной записи относительно эталонной записи, с помощью DTMF-меток определять начало региональной рекламы в региональной записи эфира, а также сравнить длительность рекламы с эталонным значением, указанным в сетке вещания (в клоке).

В системе предусмотрены функции создания и редактирования сетки вещания для дальнейшего использования данной сетки по всем городам присутствия радиостанции.

Решение Bell Integrator хотя и технически сложное, так как включает в себя элементы нейронной сети, но при этом имеет понятный и удобный интерфейс, что позволяет работать с программой сотрудникам заказчика без специальных ИТ-навыков.

Благодаря новой разработке теперь сотрудники медиахолдинга могут отслеживать показатели радиоэфира, наблюдать за статистикой, анализировать данные и составлять отчеты, на основании которых даются рекомендации региональным вещателям по корректировке эфира. При этом сотрудники Bell Integrator в оперативном режиме через специальный чат оказывают техническую поддержку заказчику. С момента внедрения решения в медиахолдинге снизилось число нарушений в радиоэфире.

«Этот проект стал для нашей команды еще одной проверкой на способность быстро решать сложные задачи – и мы гордимся, что справились с ней. Наши эксперты создали не просто систему FM-мониторинга радиоэфира, которая отслеживает частоту выхода региональных и федеральных рекламных роликов, автоматически сравнивает каждый час эфира с эталонной записью и находит расхождения. Наше решение дает возможность контролировать местных радиовещателей и редактировать сетку. Заказчик высоко оценил результаты нашей работы и принял решение продолжить сотрудничество с Bell Integrator, чтобы поддерживать и развивать данную систему. В дальнейшем мы планируем расширить функционал внедренного ПО», – сказал Роман Воднев, руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI.