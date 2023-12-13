Citeck и SL Soft (ГК Softline) объявили о сотрудничестве

Российские ИТ-компании Citeck и SL Soft сообщили о заключении партнерского соглашения. Его цель — расширение предложений по импортонезависимым программным продуктам. Сотрудничество подразумевает совместное маркетинговое продвижение, внедрение и поддержку проектов, включающих поставку программных продуктов двух компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство позволит гарантировать заказчикам стабильный сервис за счет усиления ресурсной базы, создавать комплексные решения для рынка благодаря интеграции программных продуктов и обогащать функциональность систем с помощью объединения экспертизы.

«Сотрудничество наших компаний обеспечит заказчикам высококлассные отечественные ИТ-решения, способные приносить бизнесу большую ценность, а не только закрыть вопрос импортозамещения», — отметил Алексей Моисеенко, директор по работе с партнерами SL Soft.

Продукты ИТ-игроков ориентированы в первую очередь на средний и крупный бизнес и государственные учреждения, демонстрируют высокую степень отказоустойчивости и устойчивость к нагрузкам.

«Это партнерство открывает и для нас, компаний-разработчиков, и для заказчиков новые горизонты и возможности, так как совместная работа наших продуктов дает превосходные результаты и предвосхищает задачи завтрашнего дня, предлагая решения уже сегодня», — сказал Антон Иванов, директор и основатель Citeck.

***

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту поддержка ит-отрасли

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

SL Soft объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Citeck — российский разработчик Low-Code и BPM платформы Citeck ECOS. Функционал платформы отвечает за управление бизнес-процессами, сотрудниками и документами организации, готовые модули позволяют минимизировать сроки внедрения и решить большинство бизнес-задач. Программный продукт имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру. Платформа Citeck ECOS включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.