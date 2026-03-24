SL Soft FabricaONE.AI представила масштабное обновление платформы Citeck: автоматизация стала доступнее и интеллектуальнее

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила очередное мажорное обновление AI Low-Code BPM-платформы Citeck (входит в кластер SL Soft Flow). Основные изменения направлены на демократизацию разработки, усиление аналитического блока и повышение интеллектуальности платформы. Развитие собственного портфеля продуктов с применением ИИ относится к основным драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рабочих пространствах пересмотрена модель управления доступами. Если ранее редактирование типов данных, процессов и других артефактов было доступно только администратору системы с полными правами на все процессы, то теперь роли разделены: выделены администратор системы и администратор рабочего пространства.

Появился отдельный интерфейс для редактирования артефактов, относящихся исключительно к конкретному рабочему пространству — с помощью BPMN-редактора, DMN-таблиц и других Low-Code-инструментов, доступных напрямую из меню, можно создавать и модифицировать процессы без привлечения ИТ-специалистов. Благодаря этому любой пользователь может создавать собственное рабочее пространство и развивать его, не влияя на других пользователей и общесистемные настройки. Это снижает порог входа и позволяет бизнес-аналитикам и руководителям подразделений быстрее запускать и дорабатывать процессы, экономя время и ресурсы компании.

В платформу интегрирован полнофункциональный виджет «диаграмма Ганта» для управления сложными многоэтапными проектами через единое окно. Он позволяет вести проектное планирование, отслеживать прогресс по задачам, визуализировать зависимости и критический путь прямо в интерфейсе Citeck, параллельно ведя коммуникацию и работу с документами. Линия текущего времени и фиксация фактических сроков помогают контролировать исполнение и оперативно вносить корректировки.

Доработана интеграция с сервисом «Контур.Фокус»: теперь экспресс-отчет о компании формируется в один клик прямо из карточки контрагента и сохраняется в виджете «Документы». Статус проверки отображается в карточке. Встроенный ИИ-ассистент получил новые возможности для работы с текстом: генерацию, исправление орфографии, адаптацию стиля и тональности. Эта функциональность полезна при наполнении базы знаний, работе с обращениями в Service Desk и заявками в CRM, создании статей и новостей на корпоративном портале. ИИ-ассистент можно описать ему задачу прямо в системе — он создаст или доработает текст или его фрагмент. ИИ-ассистент интегрирован с встроенным WYSIWYG-редактором.

Также обновлен интерфейс — для визуализации контента добавлен формат «плитки», удобный для HR-порталов (презентация льгот, бренд-мерча) и каталогов товаров в CRM. Его можно использовать при создании новостей, каталогов, вакансий и другого контента компании. Доработан режим предпросмотра — он превратился в дашборд, куда можно вывести ключевые виджеты для быстрой работы с массивами договоров, лидов или входящей корреспонденции.

«В новом релизе мы делаем стратегический акцент на универсальности и доступности — расширяем сценарии использования платформы. Теперь Citeck — это полноценная среда, где можно не только автоматизировать регламентированный процесс, но и управлять сложным проектом, оперативно создавать сервисы силами бизнес-пользователей и поручить рутинную работу с контентом ИИ. Наш принцип — предоставлять бизнесу гибкий конструктор для решения максимально широкого круга задач», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).