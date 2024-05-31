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Citeck вошел в контур SL Soft (ГК Softline)

Продуктовый портфель компании SL Soft пополнила BPM-платформа Citeck ECOS. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Citeck ECOS — специализированное решение для управления бизнес-процессами и автоматизации, включающее более 20 готовых модулей (Service Desk, CRM, внешний портал, управление совещаниями, Project Tracker и другие).

Это гибкая и производительная Low-Code и No-Code платформа для автоматизации бизнес-процессов. Решение имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру, включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры.

Также на базе Citeck ECOS разработаны комплексные решения, замещающие системы от вендоров Jira, SharePoint, Salesforce и других зарубежных производителей.

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«Мы последовательно объединяем под брендом SL Soft зрелые российские разработки. С приобретением Citeck у нас появляется новое бизнес-направление для развития – продукт класса BPMS. По данным исследования IaaSSaaSPaaS, этот сегмент рынка по итогам прошлого года показал рост в 25%, а Citeck входит в число топовых российских разработчиков BPMS», – сказал Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft.

«Сотрудничество открывает новые перспективы для Citeck ECOS: возрастут возможности для развития и продвижения платформы, текущие заказчики получат дополнительную поддержку. Ресурсы и экспертиза SL Soft помогут максимально раскрыть потенциал BPM-платформы», – сказал Антон Иванов, генеральный директор Citeck.

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