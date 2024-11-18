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Цифровизация Бизнес-приложения
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SL Soft обновила платформу Citeck

Релиз 2024.8 российской Low-Code-платформы Citeck включает виджет «Активности» для CRM-системы, интеграцию с Git, которая позволит пользователям без специальных знаний и навыков обращаться к репозиториям, а также ряд технических обновлений. Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

Виджет «Активности» помогает планировать и организовывать работу со сделками. Менеджер фиксирует запланированную активность (звонок, письмо, встреча) или поручение (например, подготовка коммерческого предложения), и назначает даты и время выполнения задач. Система уведомляет о предстоящих активностях, помогая не упустить важные действия, а виджет сохраняет историю их выполнения. Возможна интеграция с календарями и почтовыми сервисами — виджет добавляет события в календарь и отображает почтовую переписку с клиентом прямо в CRM.

Интеграция с Git позволяет связывать приложения, созданные в Citeck, с Git репозиторием и фиксировать там изменения — добавление новых артефактов и изменение старых без их удаления. Таким образом пользователи, не являющиеся разработчиками, могут самостоятельно переносить свои No-Code-приложения с одного стенда на другой или делиться наработками с Open Source-сообществом.

Релиз включает обновление коробочных микросервисов и библиотек, а также замену движка для скриптов на GraalVM JS, делающую доступным использование функциональных возможностей новых версий JS.

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«Citeck — это гибкая платформа, которая легко адаптируется под требования бизнеса и может решить любую задачу, даже со сложной отраслевой спецификой. Однако мы всегда продолжаем работу над развитием коробочных функциональных возможностей. Виджет “Активности” сделает работу отдела продаж еще удобнее и прозрачнее, а интеграция с Git позволит пользователям без специальных знаний работать с репозиториями на уровне разработчика», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, компания SL Soft (ГК Softline).

Citeck — Low-Code BPM платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает большое количество готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложений, в том числе без навыков программирования. С 2024 г. входит в продуктовый портфель SL Soft (ГК Softline).

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