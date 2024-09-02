SL Soft участвует в CNews Forum

Разработчик бизнес-приложений SL Soft примет участие в CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра.

Коммерческий директор вендора Георгий Подбуцкий выступит в секции «Цифровая трансформация», где расскажет об интеллектуальных решениях и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. Их использование поможет компаниям повысить эффективность деятельности и быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям.

Внедрение интеллектуальных бизнес-приложений оптимизирует многие бизнес-процессы и делает принятие управленческих решений более обоснованным, митигирует риски и освобождает специалистов от рутинной работы, позволяя им сосредоточиться на более сложных или значимых задачах.

Существенно увеличить количество полностью автоматизированных бизнес-процессов компании могут благодаря интеллектуальной автоматизации – в этом случае этапы сквозного бизнес-процесса закрывают программные роботы, OCR-модули и системы на базе искусственного интеллекта. Технологии, применяемые в таких системах от SL Soft, комплементарны и совместимы друг с другом, а скорость внедрения достигается благодаря Low-Code/No-Code подходам. В сравнении с мультивендорными решениями это облегчает реализацию проекта: ведь, например, программного робота не всегда можно качественно интегрировать с OCR-продуктом другого производителя.

Специалисты SL Soft будут ждать участников форума на собственном стенде и готовы подробнее рассказать о продуктах компании:

•платформе интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов ROBIN;

•системах управления человеческим капиталом «БОСС»;

•продуктах для управления цифровым контентом «Цитрос»;

•платформе интеллектуальной обработки текста «Преферентум»;

•аналитических инструментах Polymatica;

•платформе для потокового распознавания данных;

•голосовых и текстовых ботах Robovoice;

•платформе для обеспечения безопасности работ Visitech;

•платформе для управления бизнес-процессами Citeck;

•системе для управления операционной деятельностью MD Audit.