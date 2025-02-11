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Цифровизация Бизнес-приложения
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SL Soft обновила платформу для автоматизации бизнес-процессов Citeck

В релизе 2024.10 платформы Citeck улучшен интеграционный модуль, расширены возможности конфигурации хранилища контента S3, доработаны библиотеки документов.

Совершенствование интеграционного модуля и расширение линейки готовых интеграций — одни из ключевых задач, стоящих перед командой разработки Citeck. В текущем релизе добавлены Low-Code-инструменты для настройки входящих вебхуков, что позволит настраивать новые интеграции проще и быстрее. Также была представлена интеграция с Bitrix24. Благодаря ей можно легко произвести миграцию данных Bitrix24 и CRM Citeck в обе стороны и настроить их регулярную синхронизацию без глубокого погружения в код обеих платформ.

Продолжается развитие No-Code и Low-Code возможностей платформы Citeck, за счет которых практически любая задача бизнеса может быть решена с минимальным программированием или без него. Теперь доступны три способа конфигурации хранилища контента S3: один — формата No-Code (непосредственно в системе через журнал «Хранилища контента») и два — Low-Code (создание конфигурации в новом микросервисе или загрузка в составе пользовательского приложения).

В числе других обновлений – улучшения библиотеки документов. Благодаря переходу на технологию Web Workers появилась возможность работы с документами, файлами и папками привычным большинству пользователей образом — как в файловой системе. Также была оптимизирована фоновая загрузка документов.

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«No-Code и Low-Code инструменты, интеграции, гибкость конфигурации, скорость и удобство работы пользователей — такие приоритеты мы выделяем в развитии платформы Citeck. Текущий релиз не стал исключением, мы планомерно движемся к нашей цели: сделать Citeck незаменимым помощником для бизнеса, способным решать задачи любой сложности быстро и эффективно», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck, компания SL Soft.

Citeck — Low-Code BPM платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает большое количество готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложений, в том числе без навыков программирования. С 2024 г. входит в продуктовый портфель SL Soft.

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