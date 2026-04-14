SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: теперь разработать бизнес-приложение можно в чате с ИИ

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о выходе новой версии Low-Code-платформы Citeck (входит в кластер SL Soft Flow). Она позволяет создавать бизнес-приложения с помощью искусственного интеллекта по текстовому описанию на естественном языке. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

Пользователю достаточно сформулировать запрос, например: «Создай процесс согласования заявок на отпуск: если отпуск меньше 5 дней, согласование у руководителя отдела, если больше – дополнительно у HR. Уведомляй инициатора о каждом решении». На основе этой инструкции система самостоятельно генерирует нужный процесс и формы, настраивает уведомления, роли и права доступа. Бизнес-логика реализуется без искажений.

Ключевые возможности и преимущества платформы Citeck:

Разработка на естественном языке усиливает Low-Code-возможности платформы – бизнес-аналитикам и руководителям отделов стало проще самостоятельно реализовывать свои идеи, не углубляясь в BPMN-нотации и программирование.

Генерация полного цикла: ИИ создает не только схему процесса, но и все сопутствующие элементы – пользовательские интерфейсы, правила, роли, уведомления. Разработка может быть итерационной, доступно внесение правок через тот же чат или через классический BPMS-инструментарий.

Изолированные рабочие пространства: новые приложения разрабатываются и запускаются в отдельных средах, не влияя на стабильность действующих бизнес-процессов.

Сокращение времени и стоимости: значительно уменьшаются сроки проектирования и внедрения, экономятся ресурсы на привлечение дорогостоящих разработчиков и консультантов.

Масштабирование цифровой трансформации: технология способствует росту числа «гражданских разработчиков» (citizen developers) внутри компаний, ускоряя повсеместную автоматизацию бизнес-процессов.

«Citeck – это не просто инструмент для визуального моделирования процессов, не “очередной чат-бот” или “вайбкодинг”. Мы устраняем технологический барьер между бизнес-идеей и ее цифровой реализацией, — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck, SL Soft FabricaONE.AI. — Наша платформа передает силу автоматизации в руки тех, кто лучше всех понимает бизнес-логику – сотрудникам и менеджерам линейных подразделений. Запрос на естественном языке становится новой, простой и надежной точкой для цифровой трансформации компаний любого масштаба».

Citeck – ИИ-платформа для автоматизации бизнес-процессов, управления корпоративными документами и создания цифровых сервисов. Она позволяет строить решения для электронного документооборота, интеграционных сценариев, автоматизации отраслевых процессов, а также создавать приложения на базе low-code-технологий. На ее основе разработана широкая линейка продуктов для цифровизации бизнеса, объединенных в кластер SL Soft Flow.