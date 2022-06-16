Citeck выпустил версию бизнес-платформы Citeck ECOS на полностью российском программном стеке

Компания Citeck, российский вендоров на рынке ПО с открытым кодом (open source), выпустила версию цифровой бизнес-платформы Citeck ECOS, построенную полностью на отечественном стеке программных технологий. Об этом CNews сообщили представители Citeck.

Сегодня в связи с уходом с рынка большинства зарубежных вендоров – OpenText, Microsoft, IBM, RedHat, Terrasoft и др. – и остановки поддержки их ПО, а также в некоторых случаях одномоментного прекращения работы над текущими проектами, многие компании встали перед выбором, как далее реализовывать стратегические программы по цифровизации бизнеса и как вновь не стать заложником изменившейся ситуации.

Платформа Citeck ECOS – умное отечественное Open Source решение для цифровой трансформации бизнеса, в основе которого лежат самые инновационные подходы – микросервисная архитектура и low-code, что позволяет настраивать ее под нужды организации в минимальные сроки.

Citeck ECOS – это высококачественная альтернатива многим зарубежным решениям. Платформа может полностью заместить продукты многих западных вендоров: причем с ее помощью можно реализовывать не только новые проекты, но и успешно модернизировать существующие.

«Новая версия платформы, построенная полностью на российском программном стеке, дает свободу заказчику в выборе необходимой конфигурации платформы и будущую независимость от любых вендоров. Хочется отметить один интересный момент – отечественные решения, в том числе база данных и операционная система, используемые в этой версии ECOS, тоже являются open source продуктами, что сводит на нет те риски работы с проприетарным ПО, с которыми сегодня, после введения западных санкций, столкнулись многие компании. Открытость платформы позволяет в любой момент организовать обучение ИТ-команды заказчика с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости он мог самостоятельно заниматься внедрением и поддержкой платформы. В отличие от многих других мы также предоставляем весь исходный код, поэтому vendor lock-in в нашем случае полностью исключен», − сказал Антон Иванов, основатель и генеральный директор Citeck.

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно Безопасность

***

Citeck – российский вендоров на рынке Open Source, разработчик low-code платформы Citeck ECOS, умного отечественного BPM-решения для цифровой трансформации бизнеса, а также для быстрой разработки бизнес-приложений и оптимизации бизнес-процессов. С 2010 г. в портфеле Citeck целый ряд реализованных масштабных проектов для крупных международных и отечественных заказчиков, таких как Unilever, DHL, Райффайзенбанк, «Газпром космические системы», Правительство Москвы и др. Citeck ECOS включен в Реестр отечественного ПО.