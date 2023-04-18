«Мой офис» выпустил новый продукт — единое цифровое рабочее пространство Squadus

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения, объявила о выпуске нового продукта – Squadus, который дополняет экосистему офисных решений компании. Это цифровое рабочее пространство для совместной работы и корпоративного общения в организациях любого размера.

Сейчас количество каналов коммуникаций корпоративного сотрудника исчисляется сотнями — бесчисленные чаты, онлайн-встречи, письма и корпоративные файлы. Помимо того, что информационный шум замедляет скорость работы, отдельную сложность представляет поиск нужной информации – коммуникации происходят через разрозненные каналы, несовместимые между собой.

Единое цифровое рабочее пространство Squadus обеспечивает управление информационными потоками, структурирование чатов, поиск и систематизацию документов, а также организацию видеоконференций, что ускоряет бизнес-процессы организации. Продукт взаимодействует с корпоративным каталогом, позволяет быстро находить сотрудников организации и создавать рабочие группы. Squadus доступен на всех платформах (веб, десктоп, мобильные) и поддерживает ОС «Альт», Astra Linux, «Ред ОС», а также macOS, Windows, iOS и Android.

Squadus обладает умным поиском по большому массиву данных, учитывающим морфологию русского языка, а также позволяет расширять свои функциональные возможности с помощью ботов, которых могут разрабатывать как корпоративные отделы автоматизации, так и независимые разработчики. Боты позволяют автоматизировать создание встреч в календарных событиях, рассылку сообщений и уведомлений, поиск и пересылку файлов, а также выполнять многие другие операции.

Решение Squadus обеспечивает полный контроль над данными, благодаря хранению информации на серверах организации (On-premise) или доверенного партнера. В нем также реализованы оконечное шифрование, защита соединений, двухфакторная аутентификация и другие основные функции безопасности.

Приобрести Squadus можно как отдельно, так и в комплекте с другими решениями «Мой офис». Лицензирование осуществляется по числу пользователей, клиентам доступны срочные и бессрочные лицензии с правом получения обновлений до 3 лет. Базовая стоимость Squadus составляет 3250 руб. в год, что на 37-47% ниже цен решений крупнейших иностранных вендоров.

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«Более 3 лет назад мы поняли, что рынку требуется продукт, который консолидирует работу команд с документами и неструктурированную переписку. Squadus легко интегрируется с другими продуктами экосистемы офисных решений Мой офис, что позволяет бизнесу структурировать информационные потоки, а пользователям — эффективнее работать в командах и рабочих группах», — сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».

Первыми пользователями Squadus стали почти 5 тыс. сотрудников «Лаборатории Касперского».

«Мы используем продукт для ежедневного общения с коллегами по всему миру, он позволяет систематизировать поток информации, а также упрощает общение с коллегами из других компаний благодаря онлайн-версии. Наш опыт использования продукта показал, что предложенные «Мой офис» инструменты командного взаимодействия, действительно, помогают эффективно решать рабочие вопросы», — отметил Антон Иванов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского».