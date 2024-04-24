В 2023 году продажи «Лаборатории Касперского» в России выросли на 36%

В 2023 г. консолидированная выручка российского юрлица «Лаборатории Касперского» составила 47,7 млрд руб. Она учитывает как собственные продажи решений бренда в России, так и выручку от связанных компаний за рубежом и на локальном рынке. Продажи продуктов и сервисов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» в России в 2023 г. увеличились на 36% (здесь и далее речь идет о росте год от года в локальной валюте). Такой результат на домашнем рынке связан с уверенным ростом продаж защитных B2C-решений (+17%) и решений для бизнеса (+39%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В 2023 г. «Лаборатория Касперского» увидела возросший интерес к комплексным решениям для автоматического проактивного выявления угроз на разных уровнях инфраструктуры и реагирования на них. Эта тенденция нашла отражение в результатах компании. Продажи в России решений для защиты конечных устройств выросли на 27%, а решений класса non-endpoint — на 57%. Существенно вырос интерес к решению для обнаружения, анализа и реагирования на сложные киберугрозы Kaspersky EDR (+99%); SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (+143%); платформе Kaspersky Industrial CyberSecurity (+124%); сервисам по аналитике угроз (+109%). Кроме того, развивались новые решения, такие как технология SD-WAN и продукты для защиты контейнерных сред. Продажи Kaspersky SD-WAN выросли в 2023 году по сравнению с 2022 г. более чем в 15 раз.

«Прошлый год подтвердил, что "Лаборатория Касперского“ выбрала правильную стратегию, предлагая рынку концепцию комплексного подхода к построению кибербезопасности. Он включает широкий набор продуктов и решений компании, а также возможности интеграции с существующими решениями других производителей. Мы планируем продолжать развитие стратегических направлений, таких как платформа XDR (экосистема Symphony), платформа решений для индустриальной безопасности, а также будем продвигать решения семейства Smart для защиты предприятий малого и среднего бизнеса от сложных киберугроз. Компания продолжит работу над экосистемным подходом, который обеспечит российских пользователей решениями для кибербезопасности с учётом требований регуляторов и позволит клиентам выстроить цифровой иммунитет», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Чтобы помочь российским компаниям ориентироваться в законодательстве в сфере ИБ, понимать текущие требования и рекомендации для конкретной отрасли, «Лаборатория Касперского» запустила в 2023 г. проект «Регуляторный хаб» — комплексный навигатор по законодательству и требованиям информационной безопасности.