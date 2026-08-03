«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN

«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников публичного тестирования технологий SD-WAN, организованного Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ) в деловом пространстве «МосХаб.Сколково». Решение компании, Kaspersky SD-WAN, показало высокие результаты в ходе проверки на надёжность, отказоустойчивость и производительность. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Одной из главных целей тестирования стала практическая оценка потенциала SD-WAN для решения ключевых городских задач. Технология работает как интеллектуальный навигатор: она автоматически выбирает для каждого потока данных самый быстрый и надёжный канал — VPN, интернет, LTE или спутник. Это позволяет объединять сети, управлять связью между объектами, приоритизировать критичные сервисы и снижать затраты.

Программа тестирования охватила все ключевые сценарии: от автоматического подключения новых узлов и интеллектуальной маршрутизации трафика до обеспечения непрерывности связи при отказах каналов и оборудования, а также масштабируемость, производительность и встроенные механизмы информационной безопасности. Условия испытаний были максимально приближены к реальной эксплуатации городской цифровой инфраструктуры.

«Мы рады присоединиться к новой инициативе ДИТ Москвы на площадке „МосХаб.Сколково” в числе первых участников. Перед началом тестирования уже была проделана большая работа: мы подробно обсудили задачи исследования, а также возможности нашего решения Kaspersky SD-WAN. Затем мы перешли к практическим испытаниям и проверили основные сценарии работы: управление сетью, подключение удалённых объектов, настройку маршрутизации, работу с разными каналами связи, отказоустойчивость, мониторинг и безопасность. Мы ценим этот опыт сотрудничества и считаем, что новая инициатива открывает большие возможности для развития ИБ-технологий и городской среды», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

«Проведение независимых практических исследований в формате открытого диалога с вендорами позволяет столице не просто выбирать лучшие решения, а формировать эталонные стандарты для всей отечественной ИТ-отрасли. Москва в этом процессе выступает как уникальная площадка, где технологии проходят проверку в условиях реальной распределённой инфраструктуры мегаполиса с её колоссальными нагрузками и строжайшими требованиями к надёжности. Это придаёт результатам исследований особый вес и практическую ценность для всего рынка», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Kaspersky SD-WAN — комплексное решение для развёртывания надёжной и отказоустойчивой филиальной сети, по которой можно безопасно передавать информацию между подразделениями компании и головным офисом. SD-WAN позволяет сократить расходы на построение и обслуживание сети, легко подключать к ней новые офисы и сетевые устройства. Управление филиальной сетью ведётся из единой консоли, которая позволяет централизованно изменять сетевые настройки и политики безопасности. Решение актуально для организаций в том числе в сферах ретейла, телекоммуникаций, здравоохранения, промышленности, финансов.

«МосХаб.Сколково» — деловое пространство Департамента информационных технологий города Москвы, созданное как точка сборки ИТ-сообщества. Здесь вместе с экспертами ИТ-отрасли Москва проводит форумы, хакатоны, лекции и иные форматы мероприятий, направленные на обмен идеями, трендами и опытом в сфере развития цифровых технологий. За полгода работы в «МосХаб.Сколково» состоялось более 50 крупных событий с участием ведущих экспертов индустрии.