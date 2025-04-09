Security Vision представила новые возможности платформы: обновленный интерфейс, усовершенствованные рабочие процессы и способы предоставления данных
В новой версии платформы Security Vision реализован значительный набор нового функционала и усовершенствований, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение возможностей системы.
Основные нововведения релиза:
- Обновлен интерфейс настроек популярных виджетов: линейный график, столбчатая диаграмма, круговая диаграмма, радар, спидометр и индикатор.
- Разработан коннектор NetFlow для сбора и анализа данных сетевого трафика посредством одноименного протокола, подключаемого к целевому сетевому интерфейсу.
- Реализована возможность настройки дополнительных системных атрибутов рабочего процесса, что позволяет пользователям создавать сложные условия для фильтрации объектов и управления транзакциями.
- Добавлена мастер-страница в карточки объектов, которая обеспечивает постоянный доступ к важной информации, независимо от открытой вкладки.
- Разработан новый блок типа «Таблица» в карточке объекта, позволяющий размещать и удобно компоновать различные элементы: виджеты, действия, HTML-код, текст с параметрами и другие объекты.
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- Появилась возможность настройки действий для таблицы в общем иерархическом виде объектов, что делает запуск операций более удобным.
- Расширены возможности детализации графов: теперь можно указать конкретную карточку объекта или представление, открывающееся при детализации.
- Добавлена возможность задавать фиксированную ширину выпадающих списков при работе со связанными справочниками для удобства отображения длинных названий.
- Реализована функция копирования и переноса настроенных фильтров между разными сущностями системы, упрощающая их повторное использование.
Подробности о новом функционале и возможностях платформы Security Vision представлены на официальном сайте компании.