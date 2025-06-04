«Форс» и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») и Yandex Cloud подписали соглашение о сотрудничестве. Партнёры будут совместно создавать и модернизировать корпоративные информационные системы для хранения и обработки данных – например, для высоконагруженных транзакционных приложений и корпоративных хранилищ. Для этого будут использоваться СУБД YDB и другие сервисы платформы данных Yandex Cloud – как в облачном формате, так и on-premise.

Соглашение подписали Алексей Курочка, коммерческий директор YDB, и Евгений Ефименко, генеральный директор «Форс – Центр разработки».

Компании сфокусируются на реализации совместных проектов по работе с данными на базе распределенной системы управления базами данных YDB | СУБД Яндекса, разработке совместных технических и консалтинговых предложений, а также создании отказоустойчивых, производительных и масштабируемых информационных систем для различных индустрий, включая государственный сектор и телеком.

«Специалисты «Форс – Центр разработки» – признанные эксперты на рынке СУБД в России и обладают большим опытом в построении таких решений федерального масштаба. Благодаря сотрудничеству клиенты Yandex Cloud получат нового надёжного партнёра, который предлагает широкий спектр услуг по созданию, настройке, интеграции и поддержке сложных информационных систем», – сказал Алексей Курочка, коммерческий директор YDB.

«Рынок российских СУБД и облачных технологий развивается сейчас особенно активно. И мы стараемся постоянно пополнять свой портфель решений, развивая партнёрство с ведущими поставщиками систем управления базами данных. Подписание такого соглашения открывает для нас новые возможности в сфере создания высокодоступных и надежных решений для крупного бизнеса», – отметил Евгений Ефименко, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки».

Специалисты компании проходят в настоящее время обучение по технологиям Yandex Cloud.