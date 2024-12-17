Аввакумов Алексей
|17.12.2024
|Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента 1
Аввакумов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
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