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Ивашкин Евгений
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|ГК Softline и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве 1
|03.04.2017
|«Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design 1
Ивашкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Эремекс - Eremex 13 1
|ПроСофт - ProSoft 78 1
|Евразия - Евразийский континент 618 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1970 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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