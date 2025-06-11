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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ивашкин Евгений


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 ГК Softline и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.04.2017 «Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ивашкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Эремекс - Eremex 13 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Аналоговые технологии 2794 1
Трассирование - Трассировка 72 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3850 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1316 1
Корнильев Евгений 2 1
Евразия - Евразийский континент 618 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1970 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Образование в России 2375 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 127 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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