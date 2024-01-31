Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.4

Компания «ДАКОМ М» представила новую версию своей платформы виртуализации — SpaceVM 6.4 Этот релиз предлагает ряд новых возможностей и функций, таких как: модернизация фильтрации правил межсетевого экрана в web-интерфейсе, генерация тестовых пакетов для МСЭ, развитие подсистемы микросегментации, глобальный поиск объектов, синхронизация состава виртуальных сетей и коммутаторов и резервное копирование правил пограничного брандмауэра. Все эти функции направлены на повышение удобства работы с сетевыми ресурсами. Об этом CNews сообщили представители «ДАКОМ М».

Реализована модернизация фильтрации правил межсетевого экрана в web-интерфейсе пользователя. Фильтр позволяет отобрать определенные правила на основе заданных критериев.

Каждый критерий фильтра сужает круг поиска, однако для адресов и портов можно изменить данное условие, включив неточный поиск, который изменяет логику поиска на частичное соответствие критериям фильтрации. Таким образом, фильтр отобразит правила, у которых есть хотя бы одно соответствие по этим критериям.

В SpaceVM реализована возможность сгенерировать тестовый пакет с различными аргументами, и показать его трассировку, что позволит отследить прохождение пакетов и доступность узлов.

Реализована возможность создания множества универсальных политик фильтраций. Подключение любого числа таких политик фильтраций к одному ACL (Access Control List). Подключение одной политики фильтрации ко множеству ACL. Реализован инструмент для создания универсальных наборов правил, доступных всем ACL.

«Мы рады представить новую версию платформы виртуализации SpaceVM 6.4, которая значительно повышает удобство работы с сетевыми ресурсами, обеспечивая нашим пользователям ещё большую эффективность и безопасность управления их виртуальными инфраструктурами. Благодаря новым функциям, таким как модернизация фильтрации межсетевого экрана и развитие подсистемы микросегментации, наши клиенты смогут более эффективно управлять своими сетями и снижать риски, связанные с конфиденциальностью данных. Мы постоянно работаем над улучшением нашей платформы, чтобы отвечать потребностям наших клиентов и обеспечивать им конкурентное преимущество на рынке», — сказал Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM, ООО «ДАКОМ М».

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В web-интерфейсе реализован глобальный механизм поиска объектов по их названию. Функционал предоставляет пользователю быстрый поиск объектов по их названию, что делает использование SpaceVM еще более удобным.

Реализована возможность синхронизации виртуальных сетей и коммутаторов при добавлении новых узлов в инфраструктуру SpaceVM, что существенно уменьшает количество действий со стороны пользователя в ручном режиме, при большом количестве виртуальных сетей в инфраструктуре.

Реализована возможность выполнять резервные копии правил пограничного брандмауэра и восстанавливать правила из резервных копий.