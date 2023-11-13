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«Роббо» модернизировала свое оборудование

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, модернизировала свое оборудование: квадрокоптер и нейроинтерфейс. В устройствах заменили чипы и некоторые другие электронные компоненты, после чего их характеристики стали лучше. У нейроинтерфейса уменьшилась масса устройства, а у квадрокоптера увеличилась мощность.

В ходе модернизации оборудования специалисты «Роббо» установили в нем современные чипы. Они были необходимы для улучшения характеристик устройств, а также из-за снятия с производства чипов, которые компания использовала ранее, и прекращения их поставок в Россию.

Подбор электронных компонентов и трассировку также выполняли специалисты «Роббо». Опытная партия модернизированного оборудования была произведена на заводе «Резонит».

В нейроинтерфейсе произошла замена bluetooth-модуля SKB501 на nRF52832 от Nordic Semiconductor с поддержкой bluetooth v 5.4 и BLE. Это позволило увеличить время работы устройства за счет уменьшения энергопотребления. На смену дорогому и избыточному для текущих сценариев использования АЦП ADS1299 пришла микросхема TGAT1-L64 от Neurosky, которая была разработана специально для подобного оборудования.

В результате этих изменений и трассировки «Роббо» удалось сократить количество печатных плат в устройстве с четырех до двух и таким образом уменьшить его массу.

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В квадрокоптере произошла замена USB Radio Dongle чип NRF24LU1P на гораздо более мощный nRF52840 с Cortex-M4, работающий на частоте 64 МГц с 1 МБ флэш-памяти и с 256 КБ оперативной памяти. Также была добавлена кнопка для удобного и быстрого входа в режим загрузчика с целью обновления и модификации ПО. Установка современного RGB светодиода позволила компании получать более подробную информацию о состоянии устройства.

«Мы стараемся обеспечить все для того, чтобы оборудование компании полностью соответствовало всем ожиданиям потребителя. Всем компонентам, начиная с «железа» и программного обеспечения до методик эксплуатации, мы обеспечиваем высокий уровень качества. Да, это требует много сил и большой штат инженеров, но только так можно придерживаться современных подходов в разработке решений для образовательных организаций», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

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