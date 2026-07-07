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Nordic Semiconductor ASA Nordic VLSI

Nordic Semiconductor ASA - Nordic VLSI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 «Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США 1
13.11.2023 «Роббо» модернизировала свое оборудование 1
04.10.2006 Nokia похоронит Bluetooth? 1
04.10.2006 Nokia похоронит Bluetooth? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Nordic Semiconductor ASA и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 2
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 598 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
NeuroSky 6 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 29 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 80 1
Lenovo Motorola 3559 1
Toshiba Corporation 2979 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
Intel Corporation 12780 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8694 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9387 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10705 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15371 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14703 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4015 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 1
Трассирование - Трассировка 76 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 92 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1919 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1204 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3639 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10243 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7366 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
Iannucci Bob - Ианнучи Боб 5 2
Svenn-Tore Larsen - Свен-Туре Ларсен 2 2
Фролов Павел 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6686 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
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