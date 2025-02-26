Orion soft обновила СУБД Proxima DB

Разработчик инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft выпустил версию СУБД Proxima DB 3.1. С ее выходом компаниям стали доступны функция мониторинга производительности в веб-интерфейсе в режиме реального времени, возможность развертывания СУБД в контейнерной среде «по клику» и поддержка «ванильных» инсталляций PostgreSQL в веб-интерфейсе. Особенности реализации новых функций позволят избежать значимого снижения производительности, облегчат и ускорят работу с СУБД для заказчиков с собственной разработкой и большим количеством инсталляций PostgreSQL.

Функцию мониторинга производительности в Proxima DB 3.1 разработчики реализовали, вдохновляясь возможностями платформы Oracle Enterprise Manager. Мониторинг позволяет администраторам СУБД собирать статистику в режиме реального времени, не дожидаясь окончания запроса. Это помогает быстрее и точнее выявлять причины деградации производительности и предотвращать возможные случаи ее падения, что особенно важно для компаний, использующих СУБД в бизнес-критических системах.

Для мониторинга производительности и поиска проблем используются следующие инструменты: SQL Monitor оценивает производительность запросов и модель нагрузки на СУБД, SQL Trace (аналог события Oracle 10046) обеспечивает трассировку запросов для отслеживания проблем в работе сессии без применения средств отладки.

Часто у заказчиков возникает проблема — запуск мониторинга провоцирует снижение производительности на 10% или больше, что уже может быть критично для бизнес-процессов. Разработчики Proxima DB избежали этого эффекта, реализовав уникальный метод сбора и хранения исторических статистик. Данные собираются не из привычных таблиц со статистикой, а напрямую из памяти PostgreSQL с помощью специального созданного с нуля расширения. Это минимизирует нагрузку на сам PostgreSQL, а также позволяет более гибко настраивать частоту сбора данных.

Еще одна новая функция — DBaaS — будет актуальна заказчикам, которые активно ведут инхаус-разработку, R&D, создают сервисы или микросервисы с изолированными доступами и данными. Теперь у них есть возможность без подготовки, в одно действие развернуть СУБД в контейнере в on-prem за секунды и также быстро удалить ее при необходимости. При этом обеспечивается возможность гранулирования выдаваемых ресурсов и возможность сохранить данные при удалении контейнера с СУБД.

Также в редакции Proxima DB Advanced реализована поддержка «ванильных» инсталляций PostgreSQL в веб-интерфейсе. Зачастую в ИТ-инфраструктуре компаний сочетаются разнородные решения: например, в критических контурах могут использовать инсталляции коммерческой СУБД, а в тестовом контуре — «ванильные» инсталляции. Функция поддержки PostgreSQL позволяет наладить централизованное управление всеми инсталляциями через единый веб-интерфейс. При этом для «ванильных» экземпляров будут доступны все те же ключевые возможности, что и для экземпляров Proxima DB.

«Первоочередным требованием к российскому ПО у крупных заказчиков остаются высокая стабильность и производительность работы. В то же время ИТ-ландшафт бизнеса активно меняется: многие компании наращивают объемы собственной разработки, чтобы предоставлять клиентам больше уникальных сервисов, масштабируются на базе уже внедренных российских решений. При этом распространена мультивендорная инфраструктура, в которой могут сочетаться российские коммерческие и западные Open-Source-решения. Многие сталкиваются с нехваткой компетенций и квалифицированных специалистов для администрирования такой инфраструктуры. Все это рождает новые запросы к функциональности СУБД. Продукт уровня Oracle должен иметь не только высокие показатели стабильности, отказоустойчивости, производительности и сохранности данных, но и широкие возможности по отслеживанию возможных сбоев, по настройке решения под особенности собственной инфраструктуры заказчика», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.

В планах разработчиков развивать модуль мониторинга и дополнять продукт новыми функциями. В ближайшем будущем планируется реализовать рекомендации по оптимизации производительности, карту фрагментирования объектов, интерактивный мониторинг репликаций, мониторинг шардирования, а также функциональность автоматического шардирования, инструменты для удобной миграции с Oracle Database и Microsoft SQL Server, поддержку геокластерных конфигураций.