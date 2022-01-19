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AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT

AMD объявила о начале продаж нового представителя семейства AMD RDNA 2 — видеокарты Radeon RX 6500 XT. Radeon RX 6500 XT, созданная с учетом особенностей игр следующего поколения и передовых технологий, призвана сделать игры ААА-класса в разрешении 1080p и киберспортивные тайтлы доступными для сообщества новых и существующих ПК-геймеров.

Используя 6-нм технологический процесс, Radeon RX 6500 XT обеспечивает высокую производительность в разрешении 1080p и яркие визуальные эффекты в привлекательном исполнении для крупнейшего игрового сегмента ПК. Видеокарта отличается конкурентоспособной ценой и следующими возможностями:

Высококлассные особенности — Radeon RX 6500 XT предлагает геймерам возможности видеокарт AMD более высокого класса. Это первая видеокарта базового уровня, предлагающая трассировку лучей DXR.

AMD Infinity Cache — 16 МБ кэша данных последнего уровня на графическом процессоре помогает снизить задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

AMD Smart Access Memory — позволяет повысить производительность при использовании видеокарт серии AMD Radeon RX 6000 в паре с некоторыми процессорами AMD Ryzen для настольных ПК и материнскими платами AMD 500 серии. AMD Smart Access Memory предоставляет процессорам AMD Ryzen доступ ко всей высокоскоростной графической памяти GDDR6.

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Внедрения

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) — решение с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, повышающее частоту кадров и обеспечивающее высококачественные игровые возможности с высоким разрешением.

AMD Radeon Anti-Lag — уменьшает время отклика ввода-вывода данных, делая игры более отзывчивыми и обеспечивая конкурентное преимущество в игровом процессе.

Radeon RX 6500 XT от партнеров AMD, среди которых Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX и Yeston, ожидаются в продаже сегодня в глобальных розничных магазинах, включая «ДНС», «Ситилинк» и «Онлайн трейд ру». Цены начинаются от 17999 руб.

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