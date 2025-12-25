Представлены флагманы серии Acer Nitro — видеокарты Nitro RX9070 и RX9070XT

В российской рознице появились в продаже видеокарты Acer Nitro RX9070 и RX9070XT в исполнении Overclocked с увеличенными частотами и 16 ГБ памяти GDDR6 на борту для самых взыскательных геймеров. Окунитесь в мир современного гейминга на ультранастройках в высоком разрешении с новейшими возможностями микроархитектуры RDNA 4, наслаждайтесь реалистичными эффектами трассировки лучей и бескомпромиссной плавностью изображения благодаря ИИ генерации кадров FSR 4. В исполнении Nitro комфорт игровых сессий гарантирует широкий ассортимент фирменных утилит и производительная система охлаждения Frost Blade 4.0 со встречными вентиляторами и развитым радиатором.

Представленные новинки относятся к сегменту флагманских игровых видеокарт на базе чипов AMD Navi 48 с новой микроархитектурой RDNA 4, бросающей вызов самым передовым и ресурсоемким игровым новинкам благодаря 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит. В исполнении Acer Nitro Radeon RX9070 OC вы получаете 56 вычислительных блоков частотой 2520 МГц с выделенными 56 ускорителями трассировки лучей и 112 выделенными ускорителями ИИ-вычислений для максимально эффективной работы генерации кадров FSR 4 и локального запуска нейросетей. В таком исполнении видеокарта оснащена двумя разъемами 8-pin и потребляет мощность до 245 Вт. Старшее исполнение Acer Nitro Radeon RX9070XT OC предлагает 64 вычислительных блока заявленной частотой 3100 МГц и 64 выделенных ускорителя трассировки лучей, дополненные 128 ИИ-ускорителями для еще более впечатляющей производительности нейросетевых движков и передовой технологии генерации кадров в составе FSR 4. Благодаря трем разъемам 8pin для внешнего питания карта потребляет мощность до 340 Вт при общем двухслотовом исполнении общей длиной 298 мм.

Секретом эффективного охлаждения столь мощного графического процессора является фирменная система охлаждения Frost Blade 4.0 с тремя вентиляторами встречного направления и бескислородными тепловыми трубками в тандеме с уникальным дизайном радиаторной системы пассивного охлаждения и термоинтерфейсом с фазовым переходом. Все теплонагруженные элементы карты, включая чипы 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит дополнительно оснащены термоинтерфейсом с фазовым переходом и увеличенным в 2.5 раза сроком службы. Завершающим штрихом эффективного и стильного игрового дизайна карт Acer Nitro RX9070 и RX9070XT выступает массивный алюминиевый кожух с обратной стороны платы, обеспечивающий равномерный отвод тепла. Результатом является низкая температура чипа и памяти в предельных нагрузках и широкий запас для дополнительного разгона с помощью фирменных инструментов Acer.

В комплекте с видеокартами Acer Nitro RX9070 OC и RX9070XT OC прилагается широкий ассортимент фирменного ПО от Acer и AMD для тонкой кастомизации вашего игрового опыта. Инструменты AMD HYPR-RX: Radeon Super Resolution, AMD Fluid Motion Frames, Radeon Anti-Lag и Radeon Boost позволяют насладиться всеми достижениями микроархитектуры RDNA 4 в передовых игровых новинках и добиться безукоризненного качества изображения с мониторами высокой герцовки. А пакет фирменного ПО Acer Intelligence Space объединяет в себе множество ИИ-утилит для практического использования ускорителей нейронных вычислений. Также в комплект входят удобные инструменты дополнительного ручного разгона для владельцев игровых машин с продвинутым охлаждением корпуса и приятные мелочи, наподобие утилиты Acer ProCam, автоматически записывающей видео с напряженными игровыми баталиями.

Видеокарты Acer Nitro Radeon уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам: RX9070 OC 16 GB: 69999 руб.; RX9070XT OC 16 GB: 74999 руб.