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Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о старте подготовительного этапа общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Этап продлится с 17 марта по 2 апреля 2021 года.

Целью общероссийской тренировки является проверка готовности избирательных комиссий, действующих на территории Российской Федерации, ГАС «Выборы», а также и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования к проведению дистанционного электронного голосования при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними выборов и референдумов.

В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса. Общероссийская тренировка пройдет в несколько этапов. Основной этап состоится в период с 6 апреля по 18 мая, заключительный пройдет 19-21 мая.

В общероссийской тренировке примут участие ЦИК России, избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии, Федеральный центр информатизаци при ЦИК России, системные администраторы комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных комиссиях, главный конструктор ГАС «Выборы», организации-разработчики ГАС «Выборы», сервисные центры, обслуживающие ГАС «Выборы», предприятия связи, организация-разработчик программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, Минцифры России (оператор портала Госуслуг) и Департамент информационных технологий города Москвы (оператор портала «mos.ru»).

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