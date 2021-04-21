Спецпроекты

На Госуслугах стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале приема заявлений через портал Госуслуг на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

Прием заявлений от желающих принять участие в тестировании продлится с 21 апреля по 7 мая.

Подать заявку могут жители любого региона России. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Тестирование системы дистанционного электронного голосования гражданами, подавшими заявку, состоится с 12 по 14 мая 2021 года.

Общероссийская тренировка по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходит в несколько этапов и завершится 21 мая. В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса.

Другие материалы рубрики

В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами

Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных

ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила

Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России

Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети

Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Техноблог

Сможет ли Li-Fi заменить Wi-Fi?

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных