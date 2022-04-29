В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews
Директором ФГАУ НИИ «Восход», разрабатывающего ИТ-решения для органов власти, стал Максим Рымар, и бывший министр госуправления, ИТ и связи Московской области. В качестве исполняющего обязанности главы института он проработал пять месяцев.
Директор НИИ «Восход» без приставки и.о.
Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного предприятия Минцифры России, сообщили CNews в организации. Бывший министр госуправления, ИТ и связи Московской области Рымар исполнял обязанности директора «Восхода» с 29 ноября 2021 г., и теперь избавился от приставки и.о.
За две недели до занятия Рымарем места и.о. директора НИИ «Восход», CNews предсказал, что это назначение произойдет в ближайшем будущем.
Своей задачей на посту директора Максим Рымар назвал оптимизацию процессов производства и повышение эффективности работы Института.
Кадровая неразбериха в «Восходе»
До вступления Максима Рымара в права директора институт сменил немало руководителей. В конце июля 2021 г. НИИ «Восход» остался без главы, так как Андрей Бадалов, пробыв в этой должности два года, сменил ее на кресло вице-президента «Транснефти». Институт после его отставки оказался в очень сложном положении, так как по ряду крупных контрактов вышел срок исполнения, и «Восход» едва не угодил в реестр недобросовестных поставщиков. Предприятию тогда даже пришлось взять кредит, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам.
После ухода Бадалова и.о. руководителя «Восхода» стал выходец из «Росатома» Павел Грязнов, но продержался на этом месте недолго – всего неделю. Его сменила Наталья Егорова, советник главы Минцифры Максута Шадаева.
Пробыв на посту около трех месяцев, Егорова уступила должность первому замдиректору НИИ «Восход» Дмитрию Клочкову. Еще через 10 дней в должность вступил Максим Рымар – и в отличие от своих предшественников продержался в статусе и.о. пять месяцев и избавился от этой приставки.
Что делает НИИ «Восход»
НИИ «Восход» с 1972 г. занимается разработкой, внедрением и сопровождением автоматизированных информационных систем для госсектора.
Организация позиционирует себя как мультисервисный партнер государства в области информационных технологий и разработчик инновационных ИТ-форматов взаимодействия между органами власти и обществом. В инфраструктуру «Восхода» входят удостоверяющие центры электронной подписи различного назначения, межведомственный резервируемый центр обработки данных, режимно-секретный отдел обработки информации с ограниченным доступом. Разрабатывает «Восход» также ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления биометрических паспортов, систему «Независимый регистратор», которая регулирует проведение электронных торгов, типовые облачные решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности, системы электронного документооборота и другие решения.
В 2020 г. в рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019» «Восход» занял пятое место, а в аналогичном рейтинге через год - девятое.
Биография Максима Рымара
Максим Рымар родился в 1982 г. в Москве, отучился в Российском университете дружбы народов (РУДН) и получил степени бакалавра по экономике в 2003 г. и магистра менеджмента в 2005 г. Затем два года он проработал в должности менеджера проектов в хостинговой компании «Агава», а с 2008 по 2014 гг. занимал пост заместителя начальника отдела внедрения проектов департамента интернет-проектов в системном интеграторе «Армада». После этого три года Рымар проработал главой отдела комплексных портальных решений департамента комплексных проектов в «Программном продукте». В 2017 г. Максим Рымар стал заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а в сентябре 2018 г. – ИТ-главой Подмосковья.
За время его пребывания в должности, в Подмосковье появился первый в стране Центр управления регионом – платформа, через которую горожане могут направлять в органы госвласти обращения и жалобы, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Также регион перешел на цифровое телевидение, оцифровал больше 60 новых госуслуг и сервисов. В пандемию коронавирусной инфекции Рымар предложил привлечь технологии искусственного интеллекта к обслуживанию горячей линии по коронавирусу.