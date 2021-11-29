Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья

Новый глава «Восхода»

Как и прогнозировал CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» занял экс-министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. ИТ-министром Подмосковья стала заместитель Рымара Надежда Куртяник.



В «Восходе» Рымар заменил в должности Дмитрия Клочкова, который пребывал на посту не более десяти дней. При этом Клочков, согласно приказу Минцифры, должен был занимать должность до 30 декабря 2021 г. В должности и. о. директора он пришел на замену Наталье Егоровой. По данным источника CNews, осведомленного о специфике работы НИИ, Егорова не прошла некие административные процедуры связанных с «Восходом» инстанций.

На руководящем посту Егорова ранее, 17 августа 2021 г. сменила Павла Грязнова, который всего за несколько дней до этого, 6 августа 2021 г. заместил в этой роли Андрея Бадалова. Последний был директором «Восхода» с 28 октября 2020 г., и оставил НИИ ради должности вице-президента «Транснефти».

«Сейчас для нас важно взять курс на системные инновации, продолжить реализацию начатых проектов и спланировать работу по созданию новых ИТ-решений, которые будут полезны обществу и государству», — прокомментировал свое назначение Максим Рымар. Он отметил, что первостепенными задачами «Восхода» станут формирование стратегии развития учреждения, трансформация бизнес-процессов внутри подразделений института и повышение эффективности и результативности их работы, а также разработка и внедрение системных инноваций.

Карьера Максима Рымара

Максим Рымар родился 5 ноября 1982 г. в Москве. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН), получив степени бакалавра по экономике в 2003 г. и магистра менеджмента в 2005 г.

Максим Рымар стал главой НИИ «Восход»

Последующие два года Рымар проработал в должности менеджера проектов в компании «Агава», после чего с 2008 по 2014 гг. занимал пост замначальника отдела внедрения проектов департамента интернет-проектов в «Армаде». С 2014 по 2017 гг. — глава отдела комплексных портальных решений департамента комплексных проектов в «Программном продукте».

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С 1 сентября 2017 г. работал в качестве заместителя министра госуправления, ИТ и связи Московской области. Пост ИТ-министра Подмосковья он занял в сентябре 2018 г.

Чем занимается НИИ «Восход»

Согласно информации, опубликованной на сайте НИИ «Восход», институт является многофункциональным партнером государства в области ИТ. С момента своего основания в 1972 г. организация приобрела широкие компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем. В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.

НИИ «Восход» принимает участие в развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.