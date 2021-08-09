Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения

В НИИ «Восход» новый руководитель

Минцифры объявило о назначении Натальи Егоровой исполняющим обязанности директора подведомственного министерству НИИ «Восход». Данную информацию CNews подтвердили в институте.

Возглавившая «Восход» Егорова ранее занимала пост советника главы Минцифры Максута Шадаева. Павел Грязнов, который до назначения Егоровой исполнял обязанности директора, покидает «Восход» с 10 августа.

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«По заказу Минцифры России и в интересах общества "Восход" реализует крупнейшие ИТ-проекты, часть их них предусмотрена национальной программой "Цифровая экономика", – заявила Наталья Егорова. – Перед институтом стоит задача максимально использовать научно-технический и производственный потенциал с тем, чтобы работы выполнялись качественно и в срок».

Уход Бадалова и короткий срок Грязнова

Как писал CNews, теперь уже бывший директор «Восхода» Андрей Бадалов покинул свой пост 29 июля 2021 г. по собственной инициативе. Свое решение Бадалов объяснил наличием предложения о новой работе, но раскрывать его детали не стал.

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Бадалов проработал на должности главы НИИ «Восход» ровно два года и стал первым за шесть лет директором организации без приставки «и. о.». Директорское кресло Бадалов занял 15 июля 2019 г., до этого с 22 мая того же года проработал в статусе исполняющего обязанности главы института.

29 июля 2021 г. НИИ «Восход» объявил о назначении Павла Грязнова исполняющим обязанности директора организации. Грязнов, имеющий опыт работы на руководящих должностях в структурах Газпромбанка, «Росатома» и Сбербанка, с октября 2020 г. выступал заместителем Бадалова в организации. Он отвечал за взаимодействие со стратегическими заказчиками и управление проектной деятельностью.

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В тот же день, 29 июля 2021 г., стало известно о назначении Бадалова вице-президентом «Транснефти». Согласно сообщению, опубликованному на сайте нефтепроводной компании, на своем новом посту экс-глава НИИ «Восход» будет курировать вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

Трудовая биография Егоровой

Наталья Егорова родилась 30 марта 1979 г. в Ивановской области. В 2001 г. окончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007 г. – негосударственное образовательное учреждение «Московский институт экономики, менеджмента и права» по специальности юриспруденция.

С 1998 г. Егорова работала в коммерческих структурах. В 2014 г. была назначена заместителем президента – руководителем аппарата президента некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

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С 2014 г. Егорова работала в правительстве Московской области: сначала в должности советника министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, затем – советника вице-губернатора Московской области.

В 2018 г. Егорова была назначена первым заместителем министра экологии и природопользования Московской области, позднее – первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2019 г. занимала пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2020 г. назначена советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Чем занимается НИИ «Восход»

Согласно информации, опубликованной на сайте НИИ «Восход», институт является многофункциональным партнером государства в области ИТ. С момента своего основания в 1972 г. организация приобрела широкие компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем. В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.

НИИ «Восход» принимает участие в развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.