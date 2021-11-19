Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора

Спрогнозированная CNews взаимная замена руководителей подведомственного Минцифры НИИ «Восход» и ИТ-минстерства Московской области застопорилась, хотя предположительно полностью не отменилась. Временным главой института до Нового года назначен первый замдиректора НИИ.

Временный глава «Восхода»

Как стало известно CNews, исполняющим обязанности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» стал первый замдиректора этого института Дмитрий Клочков. По данным CNews, приказ о его назначении был подписан главой Минцифры Максутом Шадаевым 19 ноября 2021 г.

Документ подразумевает пребывание Клочкова в новой для него должности до 30 декабря 2021 г.

Незадолго до выхода данного материала на сайте Минцифры в разделе сведений о подведомственных организациях появилась запись, подтверждающая упомянутый статус Клочкова в НИИ «Восход».

В должности и. о. директора он пришел на замену Наталье Егоровой. На руководящем посту она 17 августа 2021 г. сменила Павла Грязнова, который всего за несколько дней до этого, 6 августа 2021 г. заместил в этой роли Андрея Бадалова. Последний был директором «Восхода» с 28 октября 2020 г., и оставил НИИ ради должности вице-президента «Транснефти».

Возможная подоплека назначения

Напомни, накануне, со ссылкой на собственные источники, CNews выпустил сообщение о том, что на пост главы «Восхода» кураторы института готовят действующего министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара. При этом освободившееся им кресло в министерстве могла занять Наталья Егорова.

В НИИ «Восхрд» назначен временный глава

По данным источника CNews, осведомленного о специфике работы НИИ, Рымар продолжает рассматриваться в качестве кандидата на должность постоянного директора института. Назначение же Клочкова временным директором, по данным источника, связано с тем, что на трудоустройство Рымара требуется не один день, в то время как Егорова оставаться и. о. больше не могла. Она не прошла некие административные процедуры связанных с «Восходом» инстанций.

По информации источника CNews, в контуре деятельности курирующего НИИ «Минцифры» Егорова в ближайшее время останется. Сведения о ее возможном будущем назначении в ИТ-министерство Московской области другой близкий к институту источник редакции на фоне всего происходящего считает сейчас маловероятным.