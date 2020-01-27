Разработчики требуют от Microsoft превратить Windows 7 в СПО

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Разработчики СПО составили петицию к Microsoft с требованием открыть исходный код Windows 7 и сделать ее достоянием общественности. За несколько дней свои подписи под ней оставили свыше 5000 человек.



Популярную ОС – народу

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF) призвал Microsoft открыть исходный код ОС Windows 7. На своем сайте он разместил петицию, предложив всем, кто хотел бы в дальнейшем получать обновления этой системы и не переходить на Windows 10, подписать ее.

Публикация петиции, получившей название Upcycle Windows 7, напрямую связана с полным прекращением поддержки Windows 7 – с 14 января 2020 г. обычные пользователи больше не могут получить обновления для нее, они доступны лишь корпоративным клиентам Microsoft за отдельную плату. К тому же установка финального обновления, выпущенного Microsoft в день прекращения поддержки, выводила из строя функцию установки обоев на рабочий стол.

Требования к Microsoft

Авторы петиции сформировали три основных требования к Microsoft. Первое и основное заключается в выпуске Windows 7 в виде свободного программного обеспечения. «Ее жизнь не должна прекратиться. Дайте сообществу (разработчиков) возможность изучать, изменять и распространять ее».

Пользователи Windows 7 регулярно видят всплывающие окна с информацией о необходимости установки Windows 10

FSF потребовал от Microsoft уважать свободу и конфиденциальность пользователей вместо того, чтобы принуждать их переходить на новые версии Windows. В действительности, Microsoft неоднократно использовала различные методы, вынуждающие пользователей обновляться до Windows 10. Как сообщал CNews, один из пользователей подал на компанию в суд за то, что лишился всей информации в результате несанкционированного им апдейта его Windows 7 до Windows 10.

Третье требование Фонда звучит так: «Мы хотим получить дополнительные доказательства того, что вы на самом деле уважаете как самих пользователей, так и их свободу пользователей, и не используете эти понятия для маркетинга, когда вам это удобно».

Интерес общественности

По условиям петиции, она должна собрать 7777 подписей прежде, чем авторы передадут ее Microsoft. Сама петиция была размещена на сайте FSF 23 января 2020 г.

За неполные четыре дня инициативу фонда поддержали свыше 5150 человек. Сроки, в течение которых необходимо собрать нужное количество подписей, инициаторы движения не установили.

Как отреагирует Microsoft

Софтверный гигант пока никак не прокомментировал инициативу Фонда программного обеспечения. Авторы петиции тоже не гарантируют, что сбор необходимого числа подписей возымеет действие, но, по их словам, Microsoft неоднократно раскрывала исходный код своих разработок.

Так, на 27 января 2020 г. в профиле самой Microsoft на ресурсе GitHub, принадлежащем ей с 2018 г. можно найти исходный код стандартного калькулятора Windows. Помимо этого, в марте 2014 г., как сообщал CNews, компания передала исходные коды двух ранних версий операционной системы MS-DOS (MS-DOS 1.1 1982 г. и MS-DOS 2.0 1983 г.) и первой версии Word for Windows Калифорнийскому музею компьютерной истории. Исходники легендарной ОС и текстового процессора можно было безвозмездно загрузить с сайта музея.

В октябре 2010 г. Microsoft повторно сообщила об открытии исходных кодов MS-DOS. На этот раз в сообщении упоминались версии 1.25 и 2.0, код которых корпорация разместила на GitHub.

В итоге, Microsoft впервые раскрыла исходный код MS-DOS версии 1.1 спустя 32 года с момента выхода самой ОС. Windows 7 вышла 22 октября 2009 г., 10 лет назад. К тому же, некоторые клиенты Microsoft готовы платить крупные суммы за обновления для этой системы возможность отсрочить переход на Windows 10.

В октябре 2019 г. Microsoft заявила, что корпоративные клиенты (представители сегмента SMB наравне с крупным бизнесом) получат возможность обновлять Windows 7 и дальше. В рамках сервиса Extended Security Update (ESU), они смогут поддерживать свою Windows 7 в актуальном состоянии до января 2023 г. Подписка на сервис продается с 1 декабря 2019 г. и в 2020 г. стоит $25 для каждого компьютера в отдельности. В 2021 г. пишет The Verge, цена вырастет до $50, а в 2021 г. – до $100. К примеру, правительству Германии «корпоративная» поддержка Windows 7 обойдется приблизительно в $887 тыс.

Microsoft активизировала свою работу в рамках стратегического сотрудничества с СПО-сообществом в апреле 2010 г., когда на пост директора по стратегии взаимодействия с Linux и открытым ПО был назначен Джеймс Уцшнайдер (James Utzschneider). В его планы входило установление эффективной обратной связи с представителями СПО сообщества для дальнейшей интеграции их продуктов с решениями Microsoft.

Спустя год, в июле 2011 г., Microsoft стала одним из основных контрибьюторов Linux 3.0, а один из ее сотрудников К.И. Шринивасан (K.Y. Srinivasan) внес в ядро более 300 изменений, оказавшись третьим в списке программистов по этому параметру. В целом на тот момент Microsoft внесла 361 изменение в ядро Linux, таким образом попав на седьмое место в списке компаний, предоставляющих код для него. Для сравнения, 1085 изменений внесли независимые разработчики, 1000 предоставила Red Hat, а за Intel числились 839 изменений.

Кто создал FSF

Фонд свободного программного обеспечения был основан в 1985 г. Ричардом Столлманом (Richard Stallman), который также был приглашенным лектором в Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Также Столлман заложил основы операционной системы GNU/Linux

С поста президента Фонда Столлман ушел в сентябре 2019 г., попутно завершив карьеру в MIT. Это решение он принял на фоне травли, вызванной его высказываниями относительно секса с несовершеннолетними.

«Я безотлагательно ухожу в отставку со своей должности в MIT и покидаю Фонд СПО по причине давления на меня на фоне недопонимания и неверных характеристик», – сказал Столлман.