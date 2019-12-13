Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft

Конец Microsoft Security Essentials близок

Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials (MSE) перестанет получать обновления в начале следующего года. Об этом сообщается на портале поддержки Microsoft в разделе вопросов и ответов (FAQ), касающихся программы расширенных обновлений безопасности для операционной системы Windows 7.



Согласно опубликованной в FАQ информации, ПК под управление Windows 7 после 14 января 2020 г. более не будут защищаться MSE. Поясняется, что жизненные циклы фирменного антивируса Microsoft и операционной системы полностью совпадают, поэтому и поддержка программных продуктов будет прекращена одновременно. Действие программы ESU (Extended Security Updates), в рамках которой бизнес-пользователи Windows 7 смогут получать обновление безопасности для этой ОС после 2020 г., на антивирус не распространяется.

MSE – это бесплатный антивирусный пакет, предназначенный для борьбы с вирусами, руткитами и шпионскими программами. Его официальный релиз состоялся в декабре 2009 г. Программа выпускалась под операционные системы Windows XP, Windows Vista и Windows 7, однако не входила и не входит в состав ни одной из них. Как подчеркивает Microsoft на странице поддержки MSE, решение предназначено для защиты домашних ПК и компьютеров предприятий малого бизнеса. Кроме того, антивирус не работает с более поздними версиями ОС (Windows 8, 8.1 и 10), однако в них предусмотрено другое, встроенное антивирусное решение – «Защитник Windows» (Windows Defender).

Отложенная «смерть» Windows 7

В сентябре 2018 г. Microsoft анонсировала специальную программу для владельцев корпоративных лицензий на Windows 7 редакций Enterprise и Pro, в рамках которой последние смогут получать расширенные обновления безопасности (ESU) Windows 7 и после истечения срока расширенной поддержки ОС, вплоть до января 2023 г.

Microsoft Security Essentials перестанет получать обновления в январе будущего года

ESU планировалось предоставлять на платной основе с ежегодным увеличением стоимости услуги, причем платить клиенту необходимо за каждое устройство с Windows 7 в отдельности.

В феврале 2019 г. Microsoft раскрыла стоимость подписки на ESU: для владельцев редакции Enterprise она составила $175 ($25 в 2020 г., $50 в 2021 г. и $100 в 2022 г.), пользователям Windows 7 Pro придется заплатить $350 ($50, $100 и $200 соответственно).

В октябре 2019 г. стало известно, что представители малого и среднего бизнеса смогут получить доступ к апдейтам по истечении срока расширенной поддержки ОС наравне с обладателями корпоративных лицензий. Подписка на ESU доступна клиентам Microsoft с декабря 2019 г.

Прекращение поддержки Windows 7 и приглашение на «десятку»

Основной период поддержки операционных систем Microsoft включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня релиза системы или двух лет после выхода следующей версии продукта.

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок осуществляются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

О том, что Microsoft намерена прекратить какую-либо поддержку Windows 7 в начале 2020 г., компания сообщила в 2017 г., настоятельно порекомендовав пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10. Указанные для Windows 7 сроки прекращения поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft в отношении своих продуктов.

Система перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. и сейчас находится на расширенной поддержке. При этом Windows 7 все еще весьма популярна в мире, хотя число ее пользователей продолжает неустанно сокращаться. Так, по данным сервиса сетевой статистики statscounter, по состоянию на ноябрь 2019 г. «семерка» по-прежнему вторая – именно эта версия установлена на 27,45% Windows-ПК. Windows 10 удерживает лидерство с показателем 64,7%. Тройку замыкает Windows 8.1 с долей в 4,97%.

Microsoft продолжает предпринимать меры по стимулированию перехода клиентов на актуальную версию своей операционной системы. Например, как ранее сообщал CNews, после окончания поддержки Windows 7 пользователи этой ОС начнут видеть всплывающие полноэкранные уведомления, в которых будет рассказываться об опасности дальнейшего использования системы. Самостоятельно уведомления исчезать не будут, на них придется реагировать. Microsoft и сейчас показывает пользователям Windows 7 сообщения о том, что им пора обновляться до Windows 10, но пока что не в полноэкранном формате.