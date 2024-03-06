Сбылась мечта хозяев древних ПК. Выпущен легкий и шустрый аналог современного Chrome для «народных» Windows 7 и XP. Видео

Создан браузер Supermium, который работает на старых ПК под управлением Windows 7 и даже XP. Он основан на одной из новейших версий Chrome, благодаря чему в нем прекрасно работают все современные сервисы, включая YouTube. Это позволит многим пользователям еще на несколько лет отложить апгрейд компьютера и отказ от любимых операционных систем.

Настоящее для комфортного прошлого

Разработчики перенесли актуальную версию браузера Chrome на Windows 7 и даже научили ее работать под Windows XP, которая совсем скоро отметит свое 23-летие. Проект, как пишет The Register, носит название Supermium, и это полноценный браузер, который, к тому же, распространяется с открытым кодом.

Все исходные данные Supermium, а также готовый к установке exe-файл в 32- и 64-битной редакциях авторы проекта разместили на GitHub. Браузер создавался для того, чтобы у владельцев старых компьютеров или тех, кто не хочет пользоваться современными редакциями ОС Windows, была возможность и дальше избегать апгрейда и обновления.

Высокая скорость браузера ощущается даже на старом ПК начального уровня 14-летней давности

Основу Supermium на момент выхода материала составлял Chrome 122, вышедший в начале 2024 г. на первые числа февраля 2024 г. Chrome был доступен в версии 124, так что Supermium хоть и отстает, но совсем ненамного. К тому же разработчики оперативно обновляют его. Например, релиз на основе Chrome 121 состоялся в конце января 2024 г., а самая ранняя сборка в репозитории датирована 9 мая 2023 г., и в ее основе находится Chrome 115.

Почему это важно

Первые ревизии Supermium не работали под Windows XP, поддерживая лишь ряд относительно современных версий Windows. Microsoft прекратила поддержку этой ОС в апреле 2014 г., и за ней последовали разработчики всех популярных браузеров – последняя версия Chrome для Windows XP и Vista, к примеру, имеет индекс 50.





То же касается систем Windows 7 и Windows 8.1, вышедших в 2009 и 2013 г. соответственно. Обе ОС тоже больше не поддерживаются Microsoft, а Google исключила их поддержку из Chrome с релизом версии 111 в начале весны 2023 г.

Обновление обязательно

Редакция CNews убедилась, что Chrome 50 на Windows XP очень плохо работает с современными сайтами. Многие из них тормозят и отображаются некорректно, а YouTube, к примеру, не обрадовал потерей кадров при просмотре роликов и излишней неповоротливостью интерфейса.

Тесты проводились на компьютере с 4 ГБ ОЗУ, из которых 32-битная система «видит» лишь 3 ГБ, и процессором Intel Atom D2250, так что можно было бы предположить, что все дело в устаревшей аппаратной конфигурации ПК. Однако установка Supermium моментально решила все проблемы – сайты, которые раньше отображались неправильно, внезапно заработали как требуется, а «тормоза» на YouTube пропали даже при разрешении 720р, хотя раньше присутствовали даже при 480р.

Разработчики стараются идти в ногу со временем и не сильно отставать от Chrome

Согласно описанию к новым версиям, разработчики не просто раз за разом переводят Supermium на новую версию Chrome, но и добавляют свои «фишки», а также улучшают стабильность браузера, в том числе и в совсем старых версиях Windows из числа поддерживаемых – XP и Vista. В последней на момент выхода материала сборке, к примеру, внедрена поддержка печати веб-страниц на принтере в XP, а также доработан инсталлятор и уменьшено потребление оперативной памяти.

Компании будут в восторге

Основная аудитория владельцев старых компьютеров – это не простые пользователи, а бюджетные учреждения и частные компании. И тем, и другим обновление парка ПК и даже просто закупка лицензий новых ОС, как правило, превращается в гигантскую смету, особенно в России, где за последние два года на фоне всем известных событий компьютерная техника и программное обеспечение взлетели в цене.

Фактически, Supermium может сэкономить организациям немало денег, вновь открывая работникам доступ в интернет без необходимости пользоваться старыми версиями Chrome и других браузеров.