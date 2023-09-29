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Microsoft годами бесплатно раздавала Windows 10 и Windows 11, сама того не ведая

Microsoft свернула опцию бесплатного апдейта до Windows 10 и Windows 11 при помощи лицензионных ключей от Windows 7 и Windows 8. Официально такая возможность была закрыта еще семь лет назад (в случае с Windows 10), но она по каким-то причинам продолжала работать все эти годы.

Ничего бесплатного от Microsoft

Корпорация Microsoft закрыла возможность бесплатного обновления ОС Windows 7 и 8 до современных Windows 10 и 11. Такая опция существовала на протяжении более восьми лет в случае Windows 10 и почти два года в случае Windows 11.

Для владельцев ПК под управлением Windows 7 и 8 такая щедрость Microsoft означала, что им не потребуется тратить дополнительные деньги на покупку лицензий более современных ОС Windows. Им нужно было, технически, лишь нажать кнопку «Обновить» и подождать некоторое время – прежний лицензионный ключ идеально подходил для активации новых систем.

Данная возможность была легальной, но лишь наполовину – Microsoft действительно предлагала опцию апдейта и до Windows 10, и до Windows 11, но лишь в течение определенных сроков, которые давным-давно истекли. Однако что-то пошло не так, и люди со всего мира продолжили переходить со старых систем на новые, не платя Microsoft ни цента и при этом не становясь на путь пиратства.

У Microsoft что-то сломалось

Microsoft выпустила Windows 10 в конце июля 2015 г. на замену очень неудачной Windows 8 и ее слегка улучшенной версии Windows 8.1. Поддержка Windows 7 на тот момент еще действовала, и потому Microsoft дала пользователям Windows под номерами 7, 8 и 8.1 возможность бесплатного перехода на Windows 10 до 31 июля 2016 г. Для людей с ограниченными возможностями лимит был увеличен до 31 декабря 2017 г.

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Фото: Clint Patterson / Unsplash
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Другими словами, щедрость Microsoft имела «срок годности» всего один год, но после дня «икс» окно возможности не закрылось – опция с бесплатным переходом на Windows 10 по-прежнему была доступна. Прошло более семи лет прежде, чем Microsoft убрала эту лазейку.

Windows 11 вышла 5 октября 2021 г., то есть опция бесплатного обновления до нее была доступна немногим менее двух лет. Также существовала возможность перехода с Windows 7 на Windows 11 на этапе бета-тестирования последней, но, как сообщал CNews, это почти в 100% случаев приводило к полной утрате пользовательской информации. Другими словами обновление приравнивалось к чистой установке новой системы.

Тайные мотивы Microsoft

Нельзя исключать, что Microsoft прекрасно знала о сбое, дающем пользователям возможность обновляться со старых версий Windows на новые. На это косвенно указывает тот факт, что она в свое время так и не уведомила мир о закрытии такой опции – ни летом 2016 г., ни в конце 2017 г.

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Вероятно, делалось это с целью как можно быстрого перевода максимально возможного числа пользователей сначала на Windows 10, а затем и на Windows 11. С первой все получилось – несмотря на любовь всего мира Windows 7 как к одной из лучших версий Windows за все десятилетия существования этой ОС, Windows 10 в августе 2023 г. занимала почти 72% глобального рынка Windows-компьютеров против 23,2% у Windows 11 и 3,5% у Windows 7 (данные StatCounter). В России доли этих ОС составляют 77,4%, 10,2% и около 9% соответственно.

Чтобы добиться столь уверенной популярности Windows 10, Microsoft прибегала к самым разным методам, не останавливаясь почти ни перед чем. Ее не волновали даже гневные отзывы пользователей, которым она против их воли устанавливала Windows 10 поверх Windows 7 и 8. Защититься от такого самоуправства можно было лишь путем отключения автоматических обновлений.

Еще не все потеряно

Нововведение Microsoft означает, что теперь бесплатно можно обновиться только с Windows 10 до Windows 11, и то далеко не всегда. Новейшая ОС Microsoft известна своими гораздо более высокими требованиями к системе – запустить ее на «железе», которое «не дотягивает» до ее уровня, но которого вполне хватало Windows 10, можно, но не по щелчку пальцев.

Но, похоже, Microsoft не закрыла давнюю лазейку, а лишь слегка прикрыла ее. Экспертам портала Neowin удалось обновиться и с Windows 7, и с Windows 8 прямиком до Windows 11 версии 22Н2, вышедшей в сентябре 2022 г., используя ключи от старых ОС. Однако этот фокус не сработал с более свежими ревизиями Windows 11.

Георгий Дорофеев

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