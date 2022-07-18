Microsoft вернет к жизни любимую миллионами операционную систему

Microsoft может продлить срок техподдержи Windows 7 на три года – до января 2026 г. Это касается только компаний, платящих Microsoft за выпуск обновлений безопасности этой ОС. Обычных пользователей это не касается – Microsoft перестала выпускать бесплатные апдейты для Windows 7 в начале 2020 г.

Windows 7 не торопится на покой

Корпорация Microsoft намерена значительно продлить расширенную техническую поддержку ОС Windows 7, пишет портал Ghacks. Это касается исключительно платных корпоративных клиентов Microsoft – обычные пользователи, до сих пор работающие в Windows 7 и не желающие платить за обновления системы, перестали получать их еще два с половиной года назад.

По плану Microsoft, платная техподдержка Windows 7 должна завершиться в январе 2023 г. Как пишет Ghacks, ее срок в итоге может быть продлен на три года. Другими словами, суммарно срок жизни Windows 7 с момента ее релиза составит более 16 лет.

Почему компании платят за обновления

После прекращения поддержки Windows 7 все компании, использующие эту ОС, окажутся перед непростым выбором. Им нужно будет или перевести весь парк ПК на новую систему, как минимум Windows 10, или подвернуть свою сеть риску взлома.

Wndows 7 может «прожить» еще три с половиной года

Оба решения сопряжены с финансовыми вливаниями. Отсутствие обновлений безопасности чревато, к примеру, затратами на выкуп, если в сети появится вредонос-шифровальщик. При переходе на новую ОС нужно закупать ее лицензионные копии, если речь не идет о бесплатных дистрибутивах Linux или, в последнем случае, тратиться на обучение сотрудников работе в непривычной программной среде. Иногда может потребоваться и обновление аппаратной составляющей ПК, особенно если готовится переход на Windows 11, поскольку драйверов для старых устройств под новую ОС может попросту не существовать.

Эти расходы, в зависимости от размеров самой компании, могут быть несоизмеримо больше в сравнении со счетом, присылаемым Microsoft за обновления давно устаревшей ОС. В случае с обычными пользователями все в точности до наоборот.

Простым потребителям невыгодно годами платить за обновления старой ОС – один раз купить лицензию новой системы, которая будет бесплатно поддерживаться Microsoft в течение многих лет. К слову, срок поддержки Windows 10 истекает в октябре 2025 г.

Если прогнозы сбудутся

В случае если Microsoft действительно планирует продлить срок действия платной техподдержки Windows 7, то распространяться она будет сразу на пять версий этой ОС, включая ее серверное исполнение. В список входят модификации SP1 Enterprise, SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7 и Windows Embedded POS Ready 7.

Согласно данным StatCounter за июнь 2022 г., Windows 7 все еще пользуется популярностью, даже несмотря на свой возраст и отсутствие бесплатной техподдержки. По прошествии почти 13 лет с момента своего выхода (октябрь 2009 г.) она все еще работает на 11,52% Windows-компьютеров по всему миру. Какое их количество установлено в компаниях и госучреждениях, неизвестно.

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Это второй результат после Windows 10 с долей 73,45%. Популярность Windows 7 постепенно падает. Совсем скоро она уступит вторую строчку самой современной Windows 11, анонсированной в июне 2021 г., вышедшей в октябре 2021 г. и к концу июня 2022 г. занявшей почти 11-процентную долю рынка.

С другой стороны, из тройки лидеров Windows 7 выйдет еще очень нескоро. На четвертом месте находится Windows 8.1, от которой, как и от оригинальной Windows 8 пользователи со всего мира оказались не в восторге.

Возможны исключения

Существует вероятность, что российские компании с компьютерами на Windows всех версий в итоге останутся без поддержки со стороны Microsoft. Такое предположение, как сообщал CNews, в июне 2022 г. высказали аналитики авторитетного издания Bloomberg.

Microsoft еще в марте 2022 г. инициировала уход с российского рынка. В июне 2022 г. ее президент Брэд Смит (Brad Smith) заявил о планах корпорации по полному уничтожению ее российского представительства.

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Россияне уже отлучены от программы бета-тестирования Windows Insider, к тому же они не могут скачивать лицензионные дистрибутивы с сайта Microsoft. Но пользователей из России эти ограничения, судя по всему, не смущают – многие из них по давней традиции качают «специальные» версии Windows со сторонних сайтов.