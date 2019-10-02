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Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена

Техника

Lenovo представила на российском рынке инновационную модель ПК — неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano.

Это новый премиальный продукт, созданный с учетом всех требований пользователей. ThinkCentre M90n-1 Nano — самый маленький и полнофункциональный настольный ПК в мире. ThinkCentre M90n-1 Nano на 65% меньше, чем ThinkCentre Tiny и имеет компактный форм-фактор 0,35л. Неттоп можно закрепить в любом месте с использованием крепления VESA. Также для крепления компьютера может использоваться DIN-рейка. На основе ThinkCentre M90n-1 Nano пользователи смогут создавать свои модульные ПК «всё в одном» с помощью монитора Tiny-in-One, совместимого с Nano через переходник.

Несмотря на небольшой размер, ThinkCentre M90n-1 Nano невероятно мощный: он поддерживает процессоры Intel Whiskey Lake-U vPro до i7 включительно. А порты USB Type-C обеспечивают совместимость ПК с мониторами и док-станциями USB Type-C.

Соединение по одному кабелю не только дает пользователям свободное пространство на рабочем столе, но также позволяет им максимально расширить возможности своих устройств. При этом по кабелю Type-C передаются не только видео и аудио сигналы, но и питание ПК. Это означает, что при прямом подключении ПК к монитору кабелем Type-C не нужен блок питания и, как следствие, дополнительная розетка на рабочем месте. При подобном размещении компьютера позади монитора и использовании беспроводных клавиатуры и мыши используется всего один кабель — таким образом, нет большого количества проводов, которые создают дополнительные неудобства пользователю и портят внешний вид.

ThinkCentre M90n-1 Nano оснащен интуитивно понятными функциями, которые значительно облегчают управление устройством. Функция Smart Power On позволяет удаленно включать ПК с помощью сочетания клавиш на клавиатуре: это очень полезная функция, особенно когда неттоп расположен позади монитора на VESA креплении. Компьютер также поддерживает Modern Standby — режим, обеспечивающий пользователям получение электронной почты и обновлений программного обеспечения, даже когда ПК находится в режиме ожидания. Неттоп способен возобновить свою работу менее чем за секунду.

Передние и задние порты обеспечивают множество вариантов подключения для повышения производительности. Порты USB 3.1 Gen2 обеспечивают в 2 раза большую скорость по сравнению с системами предыдущих поколений. Неттоп ThinkCentre Nano прошел все тесты MIL-SPEC и может использоваться даже в самых суровых условиях, что подтверждает его надежность.

Основные преимущества ThinkCentre M90n-1 Nano. Самый маленький в мире неттоп с полной функциональностью десктопа. Экономия места на столе и уменьшение затрат на рабочее место. Удобные способы размещения и их многообразие. Низкое энергопотребление — существенная экономия на оплате за электричество. При подключении Nano к монитору через порт Type-C не нужен блок питания и розетка для него. Имеет максимально производительные на сегодня USB порты USB3.1 Gen2 / Type-C USB3.1 Gen 2. Небольшой размер — удобство обслуживания, хранения и транспортировки. Имеет сертификат MIL-STD 810G.

Lenovo ThinkCentre Nano M90n-1 доступен для предзаказа в России и СНГ по цене от 40000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.

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