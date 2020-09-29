Lenovo представила ThinkSmart Hub для конференцсвязи

Lenovo представила новое поколение универсальных систем для конференцсвязи премиум-класса ThinkSmart Hub. Решение оснащено четырьмя улучшенными динамикам и микрофонами, которые обеспечивают высокое качество звука. Подключение устройства осуществляется с помощью одного кабеля, что позволяет рационально использовать рабочее пространство.

Новое поколение ThinkSmart Hub поставляется с процессором Intel Core i5 с технологией vPro и оборудовано вращающимся 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD и более яркими LED-индикаторами. ThinkSmart Hub со встроенной платформой Intel vPro позволяет сотрудникам безопасно проводить встречи в Microsoft Teams. ThinkSmart Hub — простое в настройке и использовании решение для конференцсвязи.

По результатам опроса Lenovo, 52% сотрудников во всем мире ожидают, что они будут работать из дома чаще, чем раньше, а 63% считают, что удаленная работа — более продуктивная. Тем не менее, существуют и сложности — как найти баланс между работой и личной жизнью, а также поддерживать контакт с коллегами. Технологии решают эту проблему и делают встречи максимально продуктивными, позволяя сотрудникам ощутить поддержку коллег и близких людей.





В Lenovo считают, что технологии должны отвечать потребностям бизнеса и его сотрудников вне зависимости от того, где они находятся. В долгосрочной перспективе либо офисы станут местом встречи сотрудников, клиентов и партнеров, либо компании начнут внедрять гибкие гибридные модели работы. Однако независимо от сценария развития событий взаимодействие между людьми останется критически важным фактором.

ThinkSmart Hub — решение для совместной работы в офисе, которое подходит для событий разного масштаба: от небольших совещаний до крупных конференций. Анализ обратной связи заказчиков позволил инженерам Lenovo разработать универсальное решение, которое на 20% компактнее, чем устройства предыдущих поколений.

Решение ThinkSmart Hub оснащено четырьмя интегрированными динамиками и микрофонами для более высокого качества воспроизведения звука. Сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов, обеспечивает удобный доступ к управлению Microsoft Teams. Новый хаб обладает единым кабелем с функцией ввода-вывода, которая оптимизирует подключение к питанию, Ethernet, USB и дисплею.

ThinkSmart Hub защищен системой безопасности Lenovo ThinkShield и имеет гарантию Lenovo Premier Support на три года.