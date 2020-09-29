Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Lenovo представила ThinkSmart Hub для конференцсвязи

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo представила новое поколение универсальных систем для конференцсвязи премиум-класса ThinkSmart Hub. Решение оснащено четырьмя улучшенными динамикам и микрофонами, которые обеспечивают высокое качество звука. Подключение устройства осуществляется с помощью одного кабеля, что позволяет рационально использовать рабочее пространство.

Новое поколение ThinkSmart Hub поставляется с процессором Intel Core i5 с технологией vPro и оборудовано вращающимся 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем Full HD и более яркими LED-индикаторами. ThinkSmart Hub со встроенной платформой Intel vPro позволяет сотрудникам безопасно проводить встречи в Microsoft Teams. ThinkSmart Hub — простое в настройке и использовании решение для конференцсвязи.

По результатам опроса Lenovo, 52% сотрудников во всем мире ожидают, что они будут работать из дома чаще, чем раньше, а 63% считают, что удаленная работа — более продуктивная. Тем не менее, существуют и сложности — как найти баланс между работой и личной жизнью, а также поддерживать контакт с коллегами. Технологии решают эту проблему и делают встречи максимально продуктивными, позволяя сотрудникам ощутить поддержку коллег и близких людей.

image006.jpg

В Lenovo считают, что технологии должны отвечать потребностям бизнеса и его сотрудников вне зависимости от того, где они находятся. В долгосрочной перспективе либо офисы станут местом встречи сотрудников, клиентов и партнеров, либо компании начнут внедрять гибкие гибридные модели работы. Однако независимо от сценария развития событий взаимодействие между людьми останется критически важным фактором.

ThinkSmart Hub — решение для совместной работы в офисе, которое подходит для событий разного масштаба: от небольших совещаний до крупных конференций. Анализ обратной связи заказчиков позволил инженерам Lenovo разработать универсальное решение, которое на 20% компактнее, чем устройства предыдущих поколений.

Решение ThinkSmart Hub оснащено четырьмя интегрированными динамиками и микрофонами для более высокого качества воспроизведения звука. Сенсорный дисплей, вращающийся на 360 градусов, обеспечивает удобный доступ к управлению Microsoft Teams. Новый хаб обладает единым кабелем с функцией ввода-вывода, которая оптимизирует подключение к питанию, Ethernet, USB и дисплею.

ThinkSmart Hub защищен системой безопасности Lenovo ThinkShield и имеет гарантию Lenovo Premier Support на три года.

Другие материалы рубрики

«Яндекс» закрывает офис в Турции

В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе

ARM изготовилась изгнать Intel с рынка серверных процессоров

Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров

Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире и заставить их хозяев платить выкуп

У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Что нельзя делать с твердотельными накопителями?

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра