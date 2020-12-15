Lenovo выпустила интеллектуальную систему ThinkSmart для удаленной работы

Lenovo расширяет портфолио своих решений новыми аксессуарами, обновленным программным обеспечением для управления оборудованием, а также кроссплатформенными компьютерными системами на базе Intel Unite.

ThinkSmart Cam и ThinkSmart Bar – первые фирменные аксессуары, выполненные в узнаваемом дизайне устройств Lenovo. Они оптимизированы для работы с оборудованием ThinkSmart, однако поддерживают также другие системы видео-конференц-связи. ThinkSmart Cam – это интеллектуальная камера с разрешением 4K и поддержкой широкого динамического диапазона (HDR). Она предназначена для переговорных комнат любого размера, оснащенных ИИ-оборудованием и умными устройствами.

ThinkSmart Cam — не только простое в установке и энергоэффективное решение. К числу достоинств камеры относятся высокая частота кадров, широкий угол обзора и поддержка передовых функций, таких как отслеживание докладчика, автозум, автокадрирование и подсчет количества участников.





ThinkSmart Bar – это компактное автономное звуковое устройство премиум-класса с четырьмя встроенными микрофонами. Реализованная в них технология формирования луча обеспечивает высокое качество аудиосигнала во время совещаний. Благодаря широким возможностям масштабирования, камера и звуковая панель одинаково эффективно работают как в больших конференц-залах, так и в условиях домашнего офиса. Для централизованного управления устройствами используется ПО ThinkSmart Manager.

Ключевые характеристики ThinkSmart Cam. Порт USB 3.2 для передачи видео с разрешением 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду либо порт USB 2.0 для передачи видео в формате 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Угол обзора камеры: 100 градусов по горизонтали, 68 градусов по вертикали, 125 градусов по диагонали. Благодаря встроенному процессору (Vision Processing Unit) и нейронной сети, ThinkSmart Cam поддерживает ИИ-функции видео-конференц-связи: автозум, автоматическое кадрирование, подсчет количества людей, отслеживание докладчика, использование электронной доски.

Модель весит всего 242 г, её можно крепить на стене или телевизоре, или размещать отдельно. Поддержка платформ Microsoft Teams и Zoom. Централизованное управление с помощью ПО ThinkSmart Manager.

Ключевые характеристики ThinkSmart Bar. Громкость звука до 100 дБ благодаря четырем динамикам мощностью 20 Вт + 20 Вт. Четыре встроенных микрофона, при этом угол направленности звука до 180 градусов и поддержкой технологии формирования луча; два дополнительных микрофона с радиусом покрытия до 10 метров. Встроенный модуль обработки цифрового сигнала для эхо- и шумоподавления. Поддержка USB-C, USB 2.0 и Bluetooth 5.0. Благодаря габаритам (800 x 56 x 90 мм) и весу около 3,6 кг панель можно крепить на стене или телевизоре, либо размещать отдельно. Поддержка платформ Microsoft Teams и Zoom.

Новая модель ThinkSmart Edition Tiny на базе Intel Unite — это решение, используемое для проведения совещаний или обучения, которое повышает продуктивность и качество совместной работы. Устройство ThinkSmart Edition Tiny работает под управлением ОС Windows 10 IoT, оснащено процессором Intel Core 10 поколения с поддержкой технологии vPro и поставляется с предустановленной технологией Intel Unite для безопасного подключения. Благодаря этому ИТ-специалисты получают возможность без проблем развертывать устройство в любой среде и управлять проведением совещаний даже при отсутствии унифицированной платформы коммуникаций.