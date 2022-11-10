Господству AMD и Intel приходит конец из-за устаревшей архитектуры процессоров. На рынке новый игрок, сильный и беспощадный

Потребители теряют интерес к ноутбукам на процессорах Intel и AMD. Их CPU слишком сильно греются и слишком быстро разряжают аккумулятор. Потребители постепенно переключаются на ARM-лэптопы, доля которых на мировом рынке всего за три года выросла в 10 раз. Драйвером их популярности лишь является всего лишь одна компания.

ARM на коне

В 2023 г. значительную часть рынка ноутбуков займут модели, в которых нет ни AMD Ryzen, ни Intel Core. По данным DigiTimes, львиную долю рынка у этих компаний отнимут производители процессоров на базе архитектуры ARM.

Спрос на ARM-ноутбуки в последние годы растет, можно сказать, лишь немногим менее стремительно, нежели обесценивается криптовалюта (подробнее об этом читайте в материале CNews). Если в 2020 г. на них приходилось лишь 1,4% рынка, то по итогам 2022 г. этот показатель составит уже 12,7%.

Эксперты DigiTimes пока не берутся делать точные прогнозы на 2023 г. – все-таки слишком много факторов влияют сейчас на развитие рынка, в том числе общемировая инфляция и в целом пессимистичный настрой пользователей. Но даже при нынешних условиях доля ноутбуков с процессорами ARM, считают в DigiTimes, вырастет до 13,9% в глобальном масштабе. Другими словами, она увеличится кратно (в 10 раз) всего лишь за три года.

До сегмента настольных ПК и процессоров для них ARM тоже доберется

Главное отличие процессоров ARM от х86 заключается в меньшем энергопотреблении. За счет этого ноутбуки на их основе могут работать значительно дольше от одного заряда аккумулятора. Второе преимущество ARM – в меньшем тепловыделении. Они существенно меньше греются во время работы, что дает возможность не переживать за перегрев ноутбука.

Пострадавшая сторона

Явный интерес потребителей к ARM-ноутбукам бьет по стабильности всего лишь двух компаний – американских Intel и AMD. Связано это с тем, что основная масса ноутбуков выпускаются с процессорами на архитектуре х86, а эти компании – основные их производители. Существуют еще китайские вендоры, например, Zhaoxin, об их существовании, равно как и о существовании ноутбуков на их основе, за пределами КНР почти никому не известно.

И AMD, и Intel в настоящее время переживают далеко не лучший период в своей истории. События, развернувшиеся в мире после 24 февраля 2022 г, обрушили глобальный рынок ПК, в результате чего стабильность Intel как гигантской корпорации улетучилась. Теперь она вынуждена сокращать расходы и увольнять персонал. У AMD тоже не все гладко, но до массовых увольнений в ее случае дело пока не дошло.

«Серый кардинал»

Желание выпустить ноутбук на процессоре ARM изъявляют многие крупные производители, а некоторые, например, Lenovo (лидер мирового ПК-рынка) даже претворяют это желание в жизнь. Свою лепту в это вносит и корпорация Microsoft, чья ОС Windows является самой популярной десктопной ОС в мире – 75,93% рынка в октябре 2022 г. (данные StatCounter).

Поддержка ARM-решений появилась еще в Windows 10, но была реализована на базовом уровне. В более свежей Windows 11 в этом плане все стало гораздо лучше.

Однако спустя более года с момента выхода Windows 11 десятков ноутбуков на чипах Qualcomm, MediaTek и других вендоров в магазинах что-то не наблюдается. Так кто же тогда «ответственен» за снижение продаж «ноутбучных» чипов AMD и Intel и рост доли ARM-ноутбуков?

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Как пишет Tom’s Hardware, на рынке уже более двух лет присутствует «серый кардинал», который постепенно, особо не торопясь, заваливает рынок универсальными процессорами с архитектурой ARM, подходящими и для ноутбуков, и для десктопов вместе с планшетными компьютерами. При этом она даже не скрывается, а ее название и логотип известны, наверное, каждому человеку в мире.

Речь об Apple.

Что сделала Apple

Все компьютеры Apple работали на чипах Intel с 2006 г. До этого с 1994 г. в них стояли чипы PowerPC. Партнерство компаний длилось до лета 2020 г., пока Apple не объявила об отказе от Intel Core в пользу собственных ARM-решений. Первые такие ПК, как сообщал CNews, вышли в ноябре 2020 г.

В настоящее время все современные ноутбуки Apple работают на процессорах ARM. То же касается ее настольных ПК актуальных моделей. А поскольку доля macOS на глобальном рынке десктопных операционных систем составляет 15,74% (второе место после Windows), Apple вносит существенный вклад в развитие ARM-сегмента в мире ноутбуков, предлагая, в том числе, полностью бесшумные решения с пассивным охлаждением.

Один из «убийц» мобильных Intel Core и AMD Ryzen

Часть «вины» в падении продаж Intel и AMD лежит на компании Qualcomm, тоже американской. Это производитель процессоров для смартфонов и планшетов, но в ее арсенале есть актуальные решения и для ноутбуков. Один из таких CPU она показала в декабре 2021 г., выпустив первый в мире 5-нанометровый ARM-процессор Snapdragon 8cx Gen 3 для Windows-ноутбуков. Ноутбуки на его основе уже доступны в рознице. Спустя почти год у Intel и AMD по-прежнему нет процессора, способного сравниться с ним хотя бы по техпроцессу.

Каковы последствия

Согласно отчету DigiTimes, доля Intel на рынке ноутбуков (без учета ARM-моделей) достигла своего пика в 2016 г., когда составила 82,2% против 17,8% у AMD. Но, согласно данным за II квартал 2022 г, Intel сейчас довольствуется долей в размере 63,5%. AMD укрепила свои позиции до 36,4% рынка.

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Продолжающийся рост популярности ARM-ноутбуков неизбежно приведет к сокращению долей этих компаний в сегменте мобильных ПК. Насколько сильно они изменятся, и кто пострадает сильнее – Intel или AMD – аналитики DigiTimes не прогнозируют.