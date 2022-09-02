В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит

Десятилетний рекорд

Глобальный рынок традиционных персональных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного прогноза компании IDC. По оценке аналитиков, совокупные поставки ПК составят 305,3 млн единиц техники.

Таким образом, спад на компьютерном рынке, если прогноз сбудется, окажется худшим за последние 10 лет. Наиболее значительное сокращение рынка ПК по итогам года в течение указанного периода эксперты IDC наблюдали в 2015 г. – тогда продажи сократились на 10,4%, до 276 млн штук.

Напомним, что с 2012 по 2018 гг. включительно рынок традиционных ПК не видел никакого роста в годовом выражении. Лишь в 2019 г. специалисты IDC зафиксировали скромное увеличение поставок на уровне на 2,7%.

Мировой рынок ПК сократится на 12,8% по итогам 2022 г.

Под традиционными ПК аналитики IDC понимают настольные компьютеры (десктопы), ноутбуки и рабочие станции. Что же касается весьма популярных в наши дни планшетных ПК, то объем их поставок также существенно сократится – на 6,8%, до 156,8 млн штук.

Причины спада и беды производителей ПК

Столь неутешительные результаты для производителей техники аналитики объясняют высоким уровнем инфляции, ослаблением мировой экономики и эффектом высокой базы – спрос на ПК в 2022 г. резко упал после двух «ковидных» лет, в ходе которых ограниченные в свободе перемещения люди моментально сметали с полок всю возможную компьютерную технику. По тем же самым причинам, согласно прогнозу IDC, в 2022 г. существенно снизятся и продажи смартфонов.

В конце августа 2022 г. CNews писал, что склады крупнейших тайваньских производителей ПК по состоянию на конец первого полугодия 2022 г. переполнены готовой продукцией и больших успехов по их ликвидации компании пока не достигли.

Проблемы со сбытом продукции возникли не только у азиатских компаний. Американская HP по итогам III квартала 2022 финансового года сократила на 20% поставки ПК, сославшись на слабый спрос. Компания также зафиксировала падение выручки в годовом выражении на 4,1%, до $14,7 млрд.

Спад продолжится

Дальнейшее сокращение рынка ПК ожидается и в 2023 г. на фоне падения интереса к новой технике в потребительском, достаточной укомплектованности организаций образовательного и нежелания корпоративного сектора ввязываться в дорогостоящую процедуру апгрейда парка машин в неблагоприятной макроэкономической ситуации.

Когда ожидать восстановление рынка

Таким образом, по итогам 2023 г. рынки ПК и планшетов совокупно сократятся на 2,6%. Ожидать их восстановления, по мнению специалистов IDC, можно в 2024 г.

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Однако головокружительных результатов предвкушать не стоит – уровня времен пандемии коронавирусной инфекции covid-19 они все равно не достигнут, считает Линн Хуанг (Linn Huang), вице-президент по исследованиям Devices & Displays, IDC. По прогнозу компании, в период с 2022 по 2026 гг. рынок ПК и планшетов совокупно будет расти в среднем (CAGR) на 0,8% в год. Причем лучшую динамику продемонстрируют устройства, предназначенные для корпоративного сектора (+2,5% CAGR) и малого бизнеса (+2% CAGR), худшую – для образовательного и государственного секторов (-0,1% CAGR).

По словам Джитеша Убрани (Jitesh Ubrani), руководителя исследований IDC Mobility and Consumer Device Trackers, в долгосрочной перспективе драйвером роста спроса на рынке ПК станут восстановление экономики в сочетании с потребностью бизнеса в обновлении парка компьютеров в связи с близящимся завершением поддержки операционной системы Microsoft Windows 10. Как отметил эксперт, объем поставок ПК также будет увеличиваться за счет спроса со стороны образовательных организаций. Кроме того, не стоит списывать со счетов фактор гибридной (частично удаленной) работы.