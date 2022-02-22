Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании

TSMC не может справиться с большим количеством брака при выпуске чипов по нормам 3 нм. Это может привести к задержкам в запуске нового конвейера и порушить все планы AMD, Intel, Apple и других компаний по переходу на этот техпроцесс. Apple и Intel уже забронировали часть 3-нанометровых производственных мощностей.

Как одна компания может испортить планы десяткам других

Компания TSMC столкнулась с техническими проблемами при освоении новейших норм производства микросхем, пишет портал Digitimes. Если она не решит их в обозримом будущем, это может вынудить крупнейших производителей процессоров продлить с ней контракт на выпуск чипов по нынешним техпроцессам.

В частности, Digitimes упоминает 5-нанометровую топологию. По меркам начала 2022 г. это все еще актуальные, но уже далеко не самые современные нормы. Еще в ноябре 2021 г. свет увидел первый 4-наномеровый мобильный CPU MediaTek Dimensity 9000, а спустя месяц вышел его конкурент Qualcomm Snaodragon 8 Gen1. На февраль 2022 г. в мире существовало всего три CPU с техпроцессом 4 нм. Замыкает тройку корейский Samsung Exynos 2200, вышедший в начале 2022 г.

TSMC пока не подтверждает информацию о проблемах с запуском производства по 3-нанометровым нормам, запланированным на вторую половину 2022 г. Digitimes, заявляя об этом, ссылается на отраслевые источники. По их словам, компания никак не может понизить уровень брака до приемлемых значений.

Большая ответственность

В числе первых, кто пострадает из-за задержки с переходом TSMC на 3-нанометровое производство, окажутся компании Apple и Intel. Они уже забронировали часть мощностей по выпуску микросхем по новым нормам, а также разработали «дорожные карты» анонса своих новых CPU. Не исключено, что им придется внести коррективы в свои планы.

Чем современнее техпроцесс, тем больше проблем при его переходе. Возможно, по этой причине Intel до сих пор держится за 10 нм

Компания AMD тоже может ощутить на себе последствия проблем с 3-нанометровым техпроцессом. Как пишет Tom’s Hardware, она пока не размещала заказ на соответствующее производство, и в свете последних событий она едва ли будет спешить с этим. Однако это может обернуться для нее нехваткой квот – все мощности могут разобрать другие компании, в том числе и Nvidia, выпуском GPU которой пока что занимается Samsung. Совсем скоро Nvidia должна вернуться к TSMC – по имеющимся у Digitimes данным, она заплатила TSMC «миллиарды долларов» за бронирование квот на 5 нм для выпуска графических чипов GeForce RTX 4000.

По информации DigiTimes, AMD входит в число крупнейших клиентов TSMC, заказывающих у нее 7-нанометровые микросхемы. Для AMD это пока самый современный техпроцесс, и почти все ее CPU компания TSMC выпускает по нормам N7.

На нормах N6 выпускаются пока только новейшие Ryzen 6000. Они же будут использоваться и для производства видеочипов Radeon 7000.

Скачок с 7 нм на 3 нм AMD делать пока не планировала. Вместо этого она собиралась плавно перейти на 5 нм (нормы N5 и N4) с выпуском процессоров Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4. Эта нерасторопность вкупе с потенциальными проблемами TSMC и может лишить ее свободных квот на 3-нанометровое производство и спровоцировать отставание от основных конкурентов.

Почему все завязано на TSMC

TSMC является крупнейшим контрактным производителем микросхем во всем мире. по данным TrendForce за I квартал 2021 г., она выпускала 54% всего объема чипов и на протяжении всего 2021 г. демонстрировала постоянный рост выручки.

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На фабриках TSMC производятся микросхемы не только для американских компаний, хотя они и являются ее крупнейшими клиентами. Даже Intel, владеющая собственными заводами, обратилась к ней за помощью, так как сама она пока не в силах перейти с 10 нм на более современные нормы.

Влияние TSMC на мировой ИТ-рынок трудно переоценить

TSMC выпускает и российские процессоры. Например, к ней обращаются компании МЦСТ (процессоры «Эльбрус») и «Байкал электроникс» (процессоры «Байкал»).

Помимо этого, TSMC – одна из двух компаний в мире, полностью освоивших 5 нм техпроцесс и успешно перешедших на 4 нм. Вторая – это южнокорейская Samsung, в I квартале 2021 г. удерживавшая долю 17% и второе место в мире. Но, в отличие от Samsung, выпускаемые TSMC 4-нанометровые чипы проблем с производительностью не имеют.

Samsung тоже готовится запустить 3-нанометровый конвейер. Но, как и ее тайваньский соперник, пока что она не может освоить эти нормы в полной мере. Процесс замедляет и стремление компании перейти на новую транзисторную архитектуру Gate-All-Around FET (GAA FET) с кольцевыми затворами.

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Эту технологию пытается освоить и TSMC. CNews писал, что из-за нее обе компании еще в январе 2021 г. столкнулись с трудностями в освоении 3 нм, хотя на тот момент процесс был на начальном этапе.